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Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11.10.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 11 октября 2024 г., 05:56 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 06:02
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11.10.2024: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 11 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Активизированы действия наземных сил ЦАХАЛа в северной части сектора.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа действовали в районе Аль-Джафари в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе улицы Ас-Сика в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан, есть убитые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала позиции боевиков на улице Ан-Надим в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Нусейрата; силы ЦАХАЛа действовали в западной части Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Дир аль-Балахе, есть убитый; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 11 октября.

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