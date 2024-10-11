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Израиль

14-я бригада ликвидировала террористов в школе в центре сектора Газы. Видео

время публикации: 11 октября 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:30
14-я бригада ликвидировала террористов в школе в центре сектора Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

14-я резервная бронетанковая бригада "А-Махац" (252-я дивизия) завершила операцию в районе Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции были ликвидированы террористы ХАМАСа, находившиеся на территории школьного комплекса. В ходе боя хамасовцы вели огонь противотанковыми ракетами из здания школы.

Бойцы 14-й бригады уничтожили снайперские позиции, противотанковые позиции, боевиков ХАМАСа и склады оружия.

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