ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанковой группы "Радуана" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщат о ликвидации в районе Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, командира противотанковой группы "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Хариба аш-Шаджаа, ответственного за многочисленные обстрелы района Рамот-Нафтали.

Кроме того, были обнаружены и уничтожены ракетные пусковые установки, нацеленные на Израиль.

Сообщается, что силами 228-й бригады было ликвидирован множество боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. После одного из ударов по цели были зафиксированы многочисленные вторичные взрывы.