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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанковой группы "Радуана" на юге Ливана. Видео

время публикации: 11 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:29
ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанковой группы "Радуана" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщат о ликвидации в районе Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, командира противотанковой группы "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Хариба аш-Шаджаа, ответственного за многочисленные обстрелы района Рамот-Нафтали.

Кроме того, были обнаружены и уничтожены ракетные пусковые установки, нацеленные на Израиль.

Сообщается, что силами 228-й бригады было ликвидирован множество боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. После одного из ударов по цели были зафиксированы многочисленные вторичные взрывы.

Израиль
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