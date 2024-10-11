ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанковой группы "Радуана" на юге Ливана. Видео
время публикации: 11 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:29
ЦАХАЛ сообщат о ликвидации в районе Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, командира противотанковой группы "Радуана" (спецназ "Хизбаллы") Хариба аш-Шаджаа, ответственного за многочисленные обстрелы района Рамот-Нафтали.
Кроме того, были обнаружены и уничтожены ракетные пусковые установки, нацеленные на Израиль.
Сообщается, что силами 228-й бригады было ликвидирован множество боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. После одного из ударов по цели были зафиксированы многочисленные вторичные взрывы.