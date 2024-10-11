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Израиль

Внимание, розыск: пропала Ханания Кинерет из Кирьят-Гата

время публикации: 11 октября 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 16:29
Внимание, розыск: пропала Ханания Кинерет из Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в Ханании Кинерет в возрасте примерно 50 лет из Кирьят-Гата. В последний раз ее видели утром 11 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Может находиться в районе Иерусалима

Приметы пропавшей: темные глаза, брюнетка, длинные волосы; одета в белую рубашку, синий жакет, зеленую юбку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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