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Израиль

Внимание, розыск: пропал 30-летний Онор Таннер из Тель-Авива

время публикации: 11 октября 2024 г., 00:13 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 00:13
Внимание, розыск: пропал 30-летний Онор Таннер из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске 30-летнего Онора Таннера, жителя Тель-Авива. Последний раз его видели 8 октября недалеко от его дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: темные волосы, карие глаза, носит бороду. На нем была черная рубашка с длинным рукавом, черные брюки и шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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