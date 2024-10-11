Внимание, розыск: пропал 30-летний Онор Таннер из Тель-Авива
время публикации: 11 октября 2024 г., 00:13 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 00:13
Полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске 30-летнего Онора Таннера, жителя Тель-Авива. Последний раз его видели 8 октября недалеко от его дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: темные волосы, карие глаза, носит бороду. На нем была черная рубашка с длинным рукавом, черные брюки и шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.