Несостоявшаяся поездка Галанта, имя войны и молитва в Тель-Авиве. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил переименовать нынешнюю войну в "Войну возрождения", он почти символически обозначил переход от одного этапа к другому. "В течение года мы разили врагов железными мечами. Сейчас пришло время возрождения", – дал понять глава правительства гражданам. И еще одну важную вещь хотел подчеркнуть премьер-министр: весь этот путь – от железных мечей до возрождения – вы прошли со мной. Вернее, за мной.

Нетаниягу начинает второй год войны в оптимальном положении с точки зрения общественного статуса. Война, которая началась с катастрофы, казалось навсегда похоронившей статус Нетаниягу "Его Величество безопасность", постепенно стала приносить не только боевые, дипломатические, но и пиар-политические победы. Мало кто умеет использовать открывающиеся возможности лучше, чем Биньямин Нетаниягу. И самое главное в этой ситуации – не переборщить.

Война, тем временем, продолжается. В момент написания этих строк, вероятно, идет подготовка к ответному удару Израиля по Ирану. И этот процесс, как оказалось, не лишен внутриполитического контекста.

На этом фоне ультраортодоксальные партии вспомнили про закон о призыве. Нетаниягу пообещал проблему решить до конца месяца.

Нетаниягу, Галант и США

Поездка министра обороны в США – это всегда не только дипломатия, не только переговоры, не только координация шагов – это еще и политика. Уже много лет вопрос отношений с США находится в прямом ведении премьер-министра, и каждый официальный визит в США требует непосредственного утверждения премьер-министром. Это верно вдвойне и втройне, когда речь идет о визите на пороге возможной эскалации с Ираном, когда речь идет о политике, которого в США откровенно предпочитают премьер-министру, в качестве фигуры для обсуждения деловых вопросов.

Галант вполне освоил тонкости политической игры. Он совершенно не намеревался отказываться от визита, инициированного министром обороны США, и в то же время совершенно не хотел выглядеть тем, кто "копает" под Нетаниягу, да еще в то время, как популярность последнего растет. Именно поэтому он сначала переложил всё на плечи американских коллег, мол это они пригласили меня, а я здесь вообще не при чем, а затем, когда Нетаниягу наложил вето на эту поездку, смиренно согласился с решением премьера. В конечном счете, свой кусок пиара он уже получил, визит в США рано или поздно – скорее рано, чем поздно – состоится, а если Нетаниягу хочет показать, кто в доме, то есть в правительстве, хозяин, ему не стоит мешать.

Нетаниягу, со своей стороны, в очередной раз продемонстрировал, что умеет пользоваться ситуацией. Его авторитет настолько вырос в последнее время, что он мог позволить себе ударить кулаком по столу. (Кстати, в другом случае, о котором речь пойдет дальше, он ударил кулаком в прямом смысле). Вопрос о визите Галанта, а если быть точным – о том, с кем США ведут переговоры, это не только вопрос уважения и тому подобных, далеко не вторичных на Ближнем Востоке аксессуаров. Это и вопрос о том, как будут приниматься решения, кто представляет Израиль. Но это и вопрос о том, кого в коалиции воспринимают как главного. Нетаниягу, лучше, чем многие другие знает, что в политике второстепенных вопросов нет. Большие поражения начинаются с маленьких отступлений.

Администрация Байдена сейчас не в том положении, чтобы идти на конфронтацию с Нетаниягу по вопросу о том, кого он отправит в США. В том, что касается удара по Ирану, американцы парадоксальным образом более зависят от Израиля, чем наоборот. Региональная война и резкий рост цен на нефть – это последнее, что нужно демократической администрации меньше чем за месяц до выборов. В этой ситуации Байдену, скрипя зубами, пришлось общаться с Нетаниягу.

Галант в итоге отправится в США в ближайшие дни, однако уже не как тот, с кем захотели общаться в Вашингтоне, а как тот, кого направил туда Нетаниягу. Разница существенная.

И вновь правительство против юридического советника

На этой неделе в Израиле прошли мероприятия в память о трагедии 7 октября 2023 года. Состоялось и специальное заседание правительства, превратившееся в скандал номер N между правительством и его юридическим советником Гали Баарав-Миарой. На сей раз скандал разразился по вопросу о демонстрации нецензурированного фильма о зверствах террористов ХАМАСа на израильской территории. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что этот фильм обязаны видеть во всем мире. Министры, пояснили, что они мол давно хотят показать фильм всему миру, но юридический советник правительства чинит препоны. Нетаниягу ударил кулаком по столу и почти прокричал, что фильм будет показан, Гали Баарав-Миара ответила, что вопрос никогда не был на ее столе для утверждения, и путь к грандиозному скандалу в результате которого Баарав-Миара покинула зал заседаний правительства, был открыт.

Скандалы с юридическим советником – давно привычное для этого правительства дело. Складывается впечатление, что обе стороны утратили всяческое желание прийти к какому-либо нормальному режиму работы. Юридический советник отказывается обходить острые углы, правительство, кажется, сознательно эти углы ищет. Решением проблемы стал бы закон, очерчивающий полномочия и сферы ответственности юридического советника. Правительство может обвинять злокозненных юристов в том, что они чинят препоны избранникам народа вместо того, чтобы помогать в решении актуальных вопросов. Юридический советник может обвинять правительство в пренебрежении законом и процедурой. Увольнять Гали Баарав-Миару никто не решается и не решится. Следующий скандал – вопрос времени.

На этом же заседании глава правительства предложил переименовать войну. О смысле этого предложения уже говорилось. Однако, судя по всему, это предложение так и повиснет в воздухе. По крайней мере, до окончания войны.

Мероприятия 7 октября были достойными с одной стороны, и свидетельствующими о расколе в обществе – с другой. Две церемонии памяти – государственная и альтернативная – яркая тому иллюстрация. И даже название, которое выбрали организаторы альтернативной церемонии – национальная – как будто специально должно было подчеркнуть, что есть государство и есть нация, и это не одно и то же. Единства в обществе нет, как и не было. Война тем временем продолжается.

Закон о призыве до конца месяца?

Широкий жест ультраортодоксальных партий, согласившихся отсрочить принятие закона о призыве в связи с войной, оказался краткосрочным. На этой неделе партия "Яадут а-Тора" потребовала от Биньямина Нетаниягу конкретных шагов по продвижению этого закона до госбюджета. Нетаниягу, что совсем ему не свойственно, пообещал решить проблему до конца месяца, иными словами утвердить закон о призыве до возвращения Кнессета с каникул.

На первый взгляд это обещание выглядит по меньшей мере странным. Обсуждение законопроекта в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне продолжается, и ничто не предсказывает его скорого завершения. Нет никакого намека на изменение позиции ультраортодоксальных партий, что давало бы основания надеяться на принятие закона, который будет сможет пройти "экзамен" в БАГАЦе.

Однако могут быть по меньшей мере, два сценария, объясняющие готовность Нетаниягу пообещать скорое принятие такого закона. Прежде всего, есть магическая формула "нужды армии", о которых говорит глава комиссии, разрабатывающий закон, Юлий Эдельштейн. Эти "нужды", по словам представителей армии, предусматривают призыв до 3500 ультраортодоксов в год. Эта цифра, так возможно рассуждают в окружении Нетаниягу, не станет слишком сильным толчком для ШАС и "Яадут а-Тора", выбрасывающим их за пределы коалиции. Реакции "харедим" будут тем более сдержанными, поскольку они не выиграют от того, что пойдут на выборы.

Но есть и еще один сценарий. У меня нет никаких сведений, подтверждающих его обоснованность. Тем не менее его нельзя сбрасывать со счетов. Кнессет вернется с каникул в конце октября. Если верить словам командующего северным округом Ори Гордина, в конце октября жители севера смогут начать готовиться к возвращению домой. Совсем ли нереалистичен сценарий, согласно которому Нетаниягу завершит операции на севере и юге, и, отчаявшись провести закон о призыве, объявит выборы? Вероятность крайне низка, однако не стал бы говорить, что она равна нулю. Оппозиция, кстати, таким образом будет лишена возможности критиковать правительство за недостаточно радикальный вариант закона о призыве. О возможности роспуска Кнессета осенью неоднократно в прошлом говорил глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. Этот сценарий, впрочем, как и все остальные, зависит от хода военных действий.

День Искупления и решение БАГАЦа

Высший суд справедливости (БАГАЦ) принял решение, разрешить проведение молитвы с гендерным разделением в Тель-Авиве. Речь идет о прецедентом вердикте, который отменяет решение муниципалитета Тель-Авива запретить такую молитву. В качестве компромисса принято решение перенести молитву с разделением с площади Цион в Ган Меир. В ходе судебного разбирательства судьи неоднократно критиковали намерение муниципалитета запретить молитву с разделением. По мнению судей, муниципалитет Тель-Авива пытался дискриминировать ортодоксальных евреев. "Говорить, что "я не против ортодоксов, я против разделения", все равно, что говорить, "я не против религии, я только против кипы"", – заявил судья Офер Гроскопф, один из самых либеральных судей Верховного суда.

Главу оппозиции Яира Лапида, всегда называющего себя либералом, это решение суда, судя по всему, сильно огорчило. "Повторяем и призываем либеральную общественность не давать зачинщикам беспорядков, инициировавшим эти молитвы, желаемую ими ссору. Не ходите и не протестуйте, потому что это то, чего они ждут. Лучше игнорировать. Пусть они останутся там одни, зациклившись на себе". Далеко не все представители либеральной общественности прислушались к призыву главы оппозиции. Писательница Маги Оцри опубликовала запись в микроблоге X: "Мы будем озвучивать женское пение, мы будем есть фалафель в купальниках перед вашим носом, мы реализуем свое право митинговать с такой силой и так громко, что вы даже не сможете услышать звук шофара". На фоне этого проявления "либерализма" и "уважений решений суда", организаторы молитвы объявили об отмене мероприятия. Комментарии излишни.