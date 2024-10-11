Пляжи в Йом Кипур: волнение слабое, медуз почти нет, на севере пляжи закрыты

В пятницу-субботу, 11-12 октября, на побережье Средиземного моря температура – 21-28 градусов. Температура воды – 28 градусов. Волны – около полуметра. Условия для купания хорошие. От Хайфы и северней пляжи закрыты по соображениям безопасности.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря почти нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате жарко – до 35 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 26 градусов.

На берегу Кинерета температура до 31 градуса. Волны до 0,6 м. Температура воды – 29 градусов. Пляжи могут быть закрыты.

В Йом Кипур спасателей на пляжах нет. Формально купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.