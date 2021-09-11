Пойманы четверо из шести беглых террористов: в их числе Захария Зубейди и организатор побега

Сотрудники полиции Израиля задержали в ночь на субботу одного из лидеров террористов ФАТХа Захарию Зубейди и террориста "Исламского джихада" Мухаммада Касема Арду, бежавших пять дней назад из тюрьмы "Гильбоа". При задержании террористы не оказали сопротивления.

Беглецы были задержаны на паркинге для грузовиков в арабской деревне Умм аль-Ганем в районе горы Фавор после того, как полиция в течение ночи прочесывала несколько арабских деревень в этом районе.

Несколькими часами ранее в Нацерете, в районе горы Свержения, были задержаны еще двое беглецов – боевики "Исламского джихада" Яакуб Махмуд Кадари и Махмуд Абдалла Арда. На них удалось выйти после того, как они обратились к местным жителям с просьбой дать им еду и помочь укрыться.

Еще двое беглецов до сих пор остаются на свободе.

Ранее мировой суд Ришон ле-Циона по просьбе следственной группы полиции издал 30-дневный запрет на публикацию любой информации о ходе расследования обстоятельств побега шестерых террористов из тюрьмы "Гильбоа". В частности, запрещена публикация любой информации о ходе расследования и любой информации, позволяющей идентифицировать подозреваемых (за исключением шестерых беглецов). Кроме того, судебный запрет распространяется на все платформы, включая социальные сети, и запрещает полное или частичное цитирование иностранных источников, а также ссылку на материалы в иностранных источниках или на публикации в соцсетях, прямо или косвенно раскрывающие какую-либо информацию о ходе расследования.

Задержание беглецов в Нацерете повлекло за собой вспышку беспорядков в нескольких районах Иудеи и Самарии, включая окрестности Дженина, где был обстрелян патруль ЦАХАЛа, и район Хеврона.

- Побег террористов из тюрьмы "Гильбоа". Фоторепортаж

В ночь на 6 сентября из тюрьмы "Гильбоа", где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения, с помощью туннеля совершили побег шестеро заключенных: пятеро активистов "Исламского джихада" и один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди. Имена других беглецов: Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадари (активисты "Исламского джихада").

Руководство террористической организации "Исламский джихад" заявило, что организатором побега заключенных из израильской тюрьмы "Гильбоа" является активист ИД Махмуд Арда. "Исламский джихад" называет этот побег "героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности".

Начальник оперативного отдела полиции Ави Битан рассказал редакции сайта Ynet, что первый звонок на номер 100 в полицию поступил в 1:49 ночи, когда водитель, ехавший по 71-й трассе (со стороны Афулы в Бейт-Шеан), сообщил, что заметил около дороги нескольких человек, бежавших по полю. В 1:58 в указанный район прибыл полицейский патруль. Затем информация о возможных беглецах была передана в Управление тюрем, где к 3:29 было установлено, что из тюрьмы "Гильбоа" исчезли трое заключенных, еще через полчаса стало ясно, что пропали шестеро, а не трое заключенных. И только тогда была начата полномасштабная поисковая операция.

Известно, что беглецов заметил водитель такси, который сообщил полиции, что видел не менее троих мужчин в одинаковой одежде, скрывшихся среди кустов.

Вечером 6 сентября телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей передал, что следствие подозревает, что сотрудница ШАБАС, дежурившая ночью на наблюдательной вышке, рядом с которой находился выход из туннеля, заснула на своем посту.

Телеканал "Кешет" (21-й телеканал) в вечернем выпуске новостей сообщил, что накануне побега Захария Зубейди попросил администрацию тюрьмы перевести его в камеру, в котором сидели члены террористической организации "Исламский джихад", как в последствии выяснилось, в этой камере находился туннель. В сюжете телеканала отмечалось, что, несмотря на действующее в тюрьме правило, требующее разделять боевиков различных террористических организаций, просьба Зубейди не вызвала подозрений у сотрудников Управления тюрем, и он был переведен в другую камеру.

Сайт "Маарив" сообщал об еще одном упущении сотрудников ШАБАС. По сведениям издания, камеры наблюдения, установленные в тюрьме, зафиксировали необычную активность заключенных. Однако охранники, которые должны были отслеживать поступающие на мониторы изображения, ничего этого не заметили из-за невнимательности.

Сайт "Мако" написал, что подробные чертежи одной из самых охраняемых тюрем Израиля можно было найти на сайте архитектурного бюро "Поре Яакови Карни". На этом же сайте находились чертежи еще нескольких израильских тюрем, в проектировании которых принимали архитекторы указанного бюро. В публикации "Мако" говорилось, что на чертежах можно было увидеть во всех подробностях территорию тюрьмы, а также ее внешние стены. Издание сообщает, что после побега заключенных, сайт был сначала заблокирован, а затем с него были удалены чертежи.

Утром 7 сентября сайт Ynet процитировал, как звучало первое сообщение в полицию, связанное с побегом заключенных из тюрьмы "Гильбоа". Судя по этой публикации, человек, позвонивший на телефон 100, сообщил, что люди в одинаковой одежде спрятались в кустах. При этом он отметил, что не успел толком разглядеть этих людей.

Захария Зубейди. Краткая справка

Захария Зубейди (Закария Збейди) родился в 1976 году, в лагере беженцев в Дженине. Его отец Мухаммад был арестован в 60-х годах за террористическую деятельность. После выхода из тюрьмы Мухаммад Зубейди работал на израильском заводе, стал активистом миротворческой организации (умер в 1985-м). Мать, создавшая вместе с израильтянами детский сад и театральную труппу, также принимала участие в деятельности миротворческих организаций (погибла в марте 2002, во время одной из операций израильской армии в Дженине).

В начале двухтысячных годов являлся одним из лидеров "непримиримой оппозиции" в партии ФАТХ, возглавлял группировку "Бригад мучеников Аль-Аксы", действующую в северной части Самарии. В конце июня 2003 года Ясер Арафат вел с ним отдельные переговоры, чтобы добиться от излишне самостоятельного лидера боевиков гарантий прекращения нападений на израильтян в период действия перемирия с Израилем (удны).

Существовали, в то же время, документальные свидетельства, что группировка Зубейди напрямую финансировалась Арафатом (источники в партии ФАТХ указывали сумму – около $10.000 в месяц). Зубейди стоял за похищением мэра Дженина Хайдера Иршейда и нападениями на министра здравоохранения ПА Джавада Тиби и председателя палестинского Совета по экономике и развитию Мухаммада Штайе.

Израильские военные не менее 12 раз предпринимали попытки захвата или ликвидации З.Зубейди. В ходе одной из таких операций (10.01.2004) он был ранен. Кроме того, Зубейди получил сильный ожог лица в результате "производственной аварии" при изготовлении бомбы зимой 2003 года. С тех пор его лицо отличается землистым цветом из-за ожога.

Зубейди считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Но имя Зубейди впервые было упомянуто западной прессой в июле 2003, после того, как он похитил мэра Дженина. С осени 2003 года формально З.Зубейди числился сотрудником муниципалитета Дженина. Зарплата – около $100. Неформальная роль, которую, как он сам заявлял, ему "навязали израильтяне" – "шериф Дженина".

В мае 2012-го Зубейди был арестован палестинскими службами безопасности по подозрению в организации атаки на дом губернатора Дженина Кадуры Мусы. Но через несколько месяцев заключения он был отпущен под залог.

Являлся чиновником министерства по делам палестинских заключенных.

Вновь арестован израильскими спецслужбами в феврале 2019 года. Ему предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов. Он был обвинен в причастности к обстрелам в районе поселка Бейт-Эль, около Рамаллы. Обвинения также предъявлены Тарику Баргуту из Рамаллы. В обвинительном заключении говорилось о том, что в 2003 году Зубейди купил за 23 тысячи шекелей армейский пулемет MAG (предположительно похищенный с военной базы ЦАХАЛа), это оружие, по всей видимости, было применено при обстреле еврейского поселка Мево Дотан; что он с сообщником пытались привести в действие бомбу на пути следования автобуса с израильтянами, но взрывное устройство не сработало; что он через активиста "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Сирии запрашивал 3000 долларов на подготовку теракта в Израиле; что к нему обращались по вопросам, связанным с продажей оружия (факты продажи не подтверждены); что он контактировал с людьми, намеревавшимися стать террористами-смертниками (теракт, который планировалось совершить в Афуле, не был осуществлен); что его люди избили бывшего заключенного-араба, которого подозревали в связях с израильскими властями, а затем заставили его пойти на теракт-самоубийство, который планировалось осуществить в Хайфе, в итоге бомба, положенная в игрушечную коляску, взорвалась на КПП, были убиты двое палестинских арабов, двое пограничников получили ранения; что он убедил жительницу ПА стать вербовщицей террористок-смертниц; что в 2006 году он подготовил теракт с применением взрывного устройства в торговых центрах в Пардес-Хане или Нацрат-Илите (теракты удалось предотвратить).

В 2018 и 2019 годах Зубейди и Баргут использовали автомобиль палестинской администрации для поездок в район Бейт-Эля, где они стреляли в сторону еврейского поселения. В рамках проводимого расследования были конфискованы автоматическая винтовка М-16 и магазины с патронами. Баллистическая экспертиза подтвердила, что это оружие применялось при обстрелах. Зубейди признался в причастности к обстрелам Бейт-Эля.

По совокупности совершенных преступлений, в соответствии со сделкой о признании вины, Зубейди грозили 15 лет тюрьмы. Следствие по его делу продолжалось.

В августе 2019 года в Дженине в ходе спецоперации был задержан Дауд Зубейди, родной брат Захарии Зубейди.

В октябре 2020 года при отражении нападения на КПП около Дженина был ранен 16-летний Мухаммад Захария Зубейди – сын Захарии Зубейди.

За что сидели другие сбежавшие заключенные

1. Махмуд Абдулла Арда (45 лет, из Арабы, около Дженина) был организатором побега. Он входил в руководство организации заключенных, объединяющей активистов "Исламского джихада". Махмуд был арестован в 1992 году за участие в первой интифаде, через 41 месяц был освобожден по "соглашениям Осло". В 1996 году, менее чем через год после освобождения, он был снова арестован и приговорен к пожизненному заключению и еще 15 годам за участие в террористической деятельности, которая привела к гибели израильских солдат. В 2014 году он предпринимал попытку побега через туннель вместе с еще одним участником нынешнего побега Яакубом Кадари.

2. Мухаммад Касем Ахмад Арда (39 лет, из Арабы, около Дженина), младший брат Махмуда. Отбывал три пожизненных заключения с 2002 года и еще 20 лет за убийства израильтян и членство в террористической организации. Он был арестован в Рамалле, где создал террористическую ячейку джихадистов после освобождения из тюрьмы Палестинской автономии. В ноябре 2001 года он был причастен к организации теракта-самоубийства в автобусе в Вади Ара, в результате которого погибли трое израильтян (29.11.2001 Гуш Шмуэль, пригород Хадеры, автобус №832; 3 погибших, 10 раненых).

3. Яакуб Махмуд Ахмад Кадари (49 лет, из Дженина). Активист военного крыла "Исламского джихада". Отбывал два пожизненных срока и еще 35 лет лишения свободы дополнительно с 2004 года за убийство израильтян возле Мево Дотан и участие в других террористических актах. Имеет степень бакалавра истории Университета "Аль-Кудс" в Газе (учился, находясь в тюрьме).

4. Айхам Фуад Наиф Камамджи (35 лет). Отбывал тюремный срок с 2006 года за пособничество в похищении и убийстве 18-летнего Элиягу Ашери из Итамара. Активист "Исламского джихада".

5. Мунадель Яакуб Абд аль-Агбар Инфиат (25 лет). Отбывал тюремный срок с 2019 года за стрельбу и незаконное хранение оружия. Активист "Исламского джихада".