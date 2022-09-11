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    В Израиле

    Глава ШАБАКа: "Самые серьезные угрозы – социальный раскол и политическая нестабильность"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Глава ШАБАКа:
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Ронен Бар, глава Службы общей безопасности (ШАБАК), на конференции, проводимой Институтом международной политики по борьбе с терроризмом, заявил, что самой серьезной угрозой для Израиля являются социальный раскол и политическая нестабильность.

    "Из проводимых нами расследований мы можем сделать выводы, что политическая нестабильность, растущие разногласия подпитывают "оси зла", террористические организации и террористов-одиночек", – сказал глава ШАБАКа. "Наше историческое преимущество, то самое, которое помогло нам выжить на протяжении тысячелетий, исчезает. И это должно вызывать у нас тревогу. ШАБАК может предупредить об опасности, но не может предотвратить", – сказал он.

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    Ронен Бар, говоря о социальных сетях, отметил, что подстрекательство в них является серьезной проблемой для служб безопасности.

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    Он говорил о растущем насилии в Иудее и Самарии. За последние два года количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось с 19, в 2020 году, до 130 – в текущем. Он отметил, что это лишь одно из проявлений неэффективности механизмов безопасности.

    По его словам, в Иудее и Самарии Израиль находится в "порочном кругу". Участившиеся теракты вынуждают каждую ночь проводить аресты и задержания ценой гибели палестинцев. И это говорит о снижении эффективности силовых ведомств.

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    По словам Ронена Бара, в арабском обществе растет стремление к интеграции и позитивным изменениям. При этом он предупредил, что наиболее успешные семьи покидают арабские поселки, тем самым нанося ущерб их развитию и возможности интеграции.

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    Глава ШАБАКа предупредил, что опасность вспышек насилия в арабских и смешанных городах во время кризисов по-прежнему существует. По его словам, вероятность новых "арабских бунтов" сохраняется до тех пор, пока в публичном пространстве звучат спекуляции на тему изменения статуса-кво мечети Аль-Аксы. Уменьшить вероятность новых вспышек Ронен Бар предлагает за счет повышения уровня жизни в арабском секторе, борьбы с преступностью и интеграции арабов в израильское общество.

    Говоря о ситуации в секторе Газы докладчик заявил, что Яхье Синуару придется выбирать между экономическим развитием сектора и борьбой с Израилем.

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