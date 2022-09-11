Шакед и Хендель порознь объявили о разрыве союза между ними

В ночь на воскресенье, 11 сентября, лидеры партии "Руах Ционит" Айелет Шакед и Йоаз Хендель объявили о разрыве их союза. Это означает, что министр связи Йоаз Хендель и депутат Цви Хаузер не будут баллотироваться в Кнессет единым списком.

"После многочисленных бесед с представителями "Дерех Эрец" я пришла к выводу о необходимости завершить союз с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером", – говорится в заявлении, опубликованном Шакед.

"К моему глубокому сожалению, я убедилась, что они находятся в плену концепции "только не Биби", и готовы отправить страну на шестые выборы, если правительство национального единства не будет создано. Я на это не готова, и, если после выборов не удастся сформировать правительство национального единства, мы окажем помощь в создании правой коалиции, в которой "Руах Ционит" будет играть ответственную роль", – добавила Шакед.

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Она также обвинила Хенделя в нарушении соглашений между ними. "На исходе шаббата я сообщила Хенделю о своем решении, однако уважила его просьбу отложить официальную публикацию до полудня. К сожалению, он принял решение действовать с нарушением базисных ценностей и договоренностей между нами", – заявила Шакед. Судя по всему, речь идет о сообщении, которое в ночные часы опубликовал Йоаз Хендель в закрытой WhatsApp-группе активистов "Руах Ционит". В этом сообщении он объявил, что не намерен баллотироваться вместе с Айелет Шакед, однако сообщил, что остается в "Руах Ционит" и возглавит эту партию на выборах.

Напомним, что разногласия между Шакед и Хенделем по поводу готовности поддержать узкую правую коалицию во главе с Нетаниягу существовали еще в период создания "Руах Ционит". Чтобы обойти эти разногласия Шакед и Хендель заявили о стремлении к созданию после выборов правительства национального единства. Однако разногласия сохранились. Помимо этого, Шакед заинтересована в союзе с партией "Байт Иегуди", что, по ее мнению, может принести ей дополнительные голоса избирателей. Представители этой партии займут в предвыборном списке второе и четвертое места, которые до этого занимали кандидаты от "Дерех Эрец".

По опросу института "Мидгам", опубликованному 10 сентября телеканалом "Кешет", партия "Руах Ционит" набирает лишь 1,1% голосов избирателей, то есть далека от прохождения электорального барьера (3,25%).

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