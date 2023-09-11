"Моя задача – проложить дорогу". Интервью с Евгением Неймером

Разговор с израильским волонтером Евгением Неймером, после начала полномасштабной войны занимающимся оказанием помощи украинцам. Многим он известен как "Женя-эвакуатор".

Беседовал Павел Вигдорчик.

Как тебя лучше всего представить? Общественный активист?

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Этот вопрос мне многие задают, и ответа на него у меня нет. У меня нет официальной должности… Поэтому когда в какой-то момент прицепилось "Женя-эвакуатор", я и сам в шутку так начал говорить.

Многие из нас проснулись 24 февраля 2022 года с ощущением, что нужно что-то делать. Но реально начали что-то делать начали единицы. Как это произошло у тебя?

За день до этого мы решили, что пришло время провести в Праге фестиваль "Что? Где? Когда?" – давно его не проводили. И решили назавтра дать официальное объявление. На следующее утро просыпаюсь, тянусь к телефону – а там на Киев ракеты падают. Реально – никто из нас не верил, что такое может быть. Я дня за три "до" был готов спорить, что ничего не будет, невозможно было поверить, что в Европе начнется полноценная война. Никто не ждал такого. В этом состоянии я провел неделю – просто листал новости, подписался на массу каналов. И в какой-то момент понял, что еду кукухой и что надо себя чем-то активным занять. И я не помню, как это получилось – то ли кто-то меня спросил, как выехать из Харькова, то ли я наткнулся на расшаренный пост у кого-то из знакомых… О том, что группа Israel4Ukraine организует автобусы, что этим занимается какой-то Стас. Я смог достать номер телефона Стаса Маневича, но дозвониться этому человеку было просто невозможно. А когда я дозвонился, по случайности ответил мой институтский соученик. Мы с ним поговорили, и я сказал: "Давайте я вам чем-нибудь помогу, вряд ли самолет сильно от автобуса отличается".

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А опыт организации самолетов у тебя был…

Ну, вы об этом уже писали. Я один из администраторов группы "Израильтяне в Праге". Когда появились прививки от короны, наверное, в январе 2021 года, ко мне обратились сразу два человека. Один предложил привезти самолетом из Праги израильтян голосовать, а второй, студент-медик из Брно, пожаловался на то, что в Чехии еще не прививают, но что привиться можно в Израиле. Конечно, потом выяснилось, что не все так просто, и о многом пришлось договариваться, но в итоге, самолеты успешно слетали… Вот я подумал, что автобус, наверное, несильно от самолета отличается, и мы начали организовывать автобусы.

На каком этапе ты стал "Женей-эвакуатором"?

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В какой-то момент на меня вышла одна женщина, которая сказала, что из Николаева надо вывезти детей. Мы с трудом находили водителей, готовых ездить в Харьков, а тут Николаев, прифронтовой город. Мы на автобусы собирали пожертвования, и найти деньги на три автобуса сразу было нереально. Но она сказала: ты найди автобусы, деньги мы платим. Мы договорились об автобусах, но водители в Николаев отказались заезжать – только до первого блокпоста у города. Мы договорились с мэрией, что та на городских автобусах вывезет детей на этот блок-пост, и там они пересядут на наши.

Чтоб ты понял, за автобус от Харькова до польской границы с нас брали 10000 долларов. И из этой суммы водитель получал 500, остальное греб себе хозяин фирмы. Реально – лопатой. А обычная цена – 2000-2500 долларов. И во время этой николаевской истории мы как раз с трудом собирали деньги еще на один автобус из Харькова. Я к этой женщине обращаюсь с просьбой одолжить 10000 долларов на автобус, под квитанцию. И она не только согласилась заплатить не только эту сумму, но и оплачивать такие операции в будущем. После этого у нас пошло намного проще, потому что мы занимались организацией автобусов, а не поиском на них денег. И Israel4Ukraine смогли вывезти очень много людей.

Так что эвакуаторы – вся наша команда. Мое имя стало случайным, потому что коллега по этой организации увидел, что я у кого был записан в телефоне как "Женя-эвакуатор". На самом деле, это работа большой команды, да и придумал все это не я…

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Сколько людей вам удалось эвакуировать в общей сложности?

Думаю, что порядка 4500 человек.

На каком этапе ты начал поставлять туда гуманитарную помощь?

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Все вы видели страшные картины эвакуации, толпы народу на вокзалах в начале войны. Но украинцы смогли быстро организоваться, наладить эвакуационные поезда, и где-то в конце марта или середине апреля 2022 года я понял, что это уже не нужно. Те, кто хотели эвакуироваться – эвакуировались, уже нет необходимости отправлять автобусы, можно просто помочь людям деньгами на билет.

И та же женщина, о которой я говорил, свела меня со словацкой еврейской организацией JEWROPE. Кстати, значение этого названия – не только еврейская Европа, но и еврейская веревка, "эрув", который окружает город… Они тоже начали нам помогать, привлекли своих партнеров. И мы начали возить в Украину еду и лекарства. Мы доставляли их фурами, в общей сложности полмиллиона тонн.

Потом это тоже сошло на нет, потому, что к делу подключились такие организации, как Красный крест, UNICEF, World Kitchen. Они начали поставлять туда поезда с продовольствием. Мы поняли, что наша задача выполнена. Наше преимущество в том, что мы можем реагировать быстро, однако у нас нет таких ресурсов как у них. И мы переключились на другое.

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Вы поставляете только гуманитарную помощь или военное снаряжение тоже?

Я принципиально не занимаюсь военными вещами, но не потому, что я против военной помощи, а потому, что это дает мне возможность работать со множеством фондов, которые не хотят касаться ничего военного. Если есть что-то, например, помощь организации "Тактическая медицина "Пiвнiч"", то на это я собираю деньги сам, через социальные сети, взаимодействуя с людьми, которые от меня в одном рукопожатии. Скажем, один из руководителей этой организации Михаил Телешев – сын моего товарища по "Что? Где? Когда?" Леонида Гельфанда.

Взаимодействуешь ли ты с другими израильскими активистами и с официальными израильскими представителями?

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Мы продолжаем общаться с ребятами из Israel4Ukraine. Естественно, мы много общаемся с Зои Север: когда ей нужна медицина, она обращается ко мне, а если мне нужны бронежилеты, то я знаю, к кому обратиться. Мне очень нравится, что каждый занимается своими делами, ведь я ничего не понимаю в бронежилетах, а Зои, наверное, не так хорошо как я разбирается в видах турникетов.

Мы взаимодействуем с посольством в Киеве, ведь Израиль помог очень многим украинским детям с лечением. Сотрудничаем с "Ихуд Ацала" – они делают в Украине просто феноменальные вещи. Мне они помогал "скорыми", чтобы вывозить больных. Была абсолютно жуткая история с двумя родителями-инвалидами из Николаева. Мать в инвалидном кресле, а отец, готовясь к эвакуации, упал с лестницы и сломал бедро. И вот двое таких больных и две девочки – одной 15, второй 12 лет. "Ихуд Ацала" прислал две "скорые", и мы их повезли в Германию.

Мама думала, что девочки будут с ними в больнице, и нужно было ей объяснить, что это невозможно, что их согласилась приютить еврейская семья. И тогда мама спросила: "Скажите, а вы точно не продадите моих детей в проститутки?" Я ей говорю: "Но это же не я на вас вышел, это вы меня нашли, меня вам рекомендовали. Наверное, стоит мне все-таки доверять". Но главное, что отца на ноги поставили, и мать начинает потихоньку ходить с костылями. Сейчас она мне звонит, рассказывает, как они с девочками были в "Макдональдсе", как они купили летнюю одежду… Но с таким часто приходится сталкиваться – что не доверяют, думают, мол, "с какой стати они нам помогают?"

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В последний год я работаю с израильской организацией Early Starters International… Они занимаются организацией психологически безопасного пространства для детей. У них есть опыт работы в Африке, помощи сирийским беженцам в Греции. С начала войны они работали на границе Украины, а потом открыли такие пространства и в самой Украине – в общей сложности три. У них есть такие комнаты и в Праге, и в Молдове.

Через неделю я еду в Украину на конференцию, посвященную объединению израильских усилий психологической помощи украинцам. При помощи JEWROPE и латвийской благотворительной организации Angels for Ukraine во Львове было проведено два offline-курса для школьных психологов, туда ездили израильские специалисты из населенных пунктов в районе сектора Газы, обучали израильским техникам работы с детьми. Украинские психологи были в основном с востока Украины, который чаще подвергается обстрелам.

Сколько раз за это время ты ездил в Украину?

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Один, сейчас собираюсь во второй.

Насколько я знаю, в Украине существует проблема мародерства – это касается как гуманитарных, так и военных грузов. Ты с таким сталкивался?

Лично не сталкивался. Я слышал об этом в начале войны, но мои грузы всегда были адресными и доходили в целости.

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Какие еще проекты ты ведешь в Украине сейчас?

Я всегда стараюсь заниматься тем, чего пока не делает никто или мало кто. Моя задача – проложить дорогу, по которой потом пойдут другие. Например, у нас был проект – электровелосипеды. Мы купили их для фельдшеров, при помощи израильского фонда "Кешер". Вообще, до того, как я наладил контакты с Angels for Ukraine и с Всеукраинской лигой украинских женщин все фонды, с которыми я работал, были израильскими или еврейскими.

Сейчас мы занимаемся вопросами психологической помощи. Еще один проект – опреснительные установки. На самом деле, установки были закуплены JEWROPE еще в конце декабря. Их производительность – три кубометра, то есть три тонны воды в час. Израиль ведь существует на опресненной воде, мы сотрудничаем с израильской компанией Arkadia Water Treatment. Пришлось еще искать средства на доставку установок – в итоге заплатил Joint, и их привезли в апреле. Одна установка пошла в Николаев, одна в Одесскую область.

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Почему вообще это нужно? Когда я был в Николаеве, то приехал с вокзала к своему уже можно сказать другу – Сергею Власенко, который руководит региональной ассоциацией территориальных органов самоуправления. Приехал к нему, решил принять душ. Становлюсь под воду, и на меня начинает литься что-то страшное, зеленовато-вонючее. Я наскоро вытерся, вылез оттуда и спрашиваю: "Сергей, это что было?" А он отвечает: "Так у нас вода из лимана, ты что, не знал?"

Это было где-то через месяц после затопления Каховской ГЭС. Чтобы была хоть какая-то вода, даже техническая, ее начали давать напрямую. А питьевая вода – есть по городу точки. Но сколько может, скажем, старушка, дотащить домой? Мы пытаемся сделать, чтобы таких точек было больше, а вода – лучше.

Общение, насколько я понимаю, шло по-русски?

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Да, конечно. На самом деле, есть люди, которые со мной общаются на украинском, им так проще. Я украинский понимаю, но сам отвечаю по-русски. Мы отлично справляемся. Был только один конфликт на эту тему – ну, так мы с ними больше не работали, и все.

Когда ты сможешь себе сказать, что миссия выполнена?

Если честно, вначале я думал, что временной отрезок будет намного короче, что мы начнем, а потом подключится государство. Но видимо, ресурсов не хватает, и государство если и подключается, то делает это недостаточно оперативно. Даже не знаю, когда я смогу сказать, что все сделано… Ты понимаешь, потом же это все надо будет восстанавливать.