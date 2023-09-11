Акция протеста противников юридической реформы в Иерусалиме, полиция сообщает о попытке блокировать шоссе

Вечером в понедельник, 11 сентября, в Иерусалиме проходит акция протеста против юридической реформы. Полиция сообщает о попытке группы протестующих перекрыть движение по Дерех Бегин. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оттеснить демонстрантов. Один из нарушителей порядка задержан.

Компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Иерусалиме вышли около 47 тысяч человек.

Акция в Иерусалиме проводится накануне заседания Высшего суда справедливости (БАГАЦ), который 12 сентября рассмотрит иски против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости (принципа разумности).

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Израильские СМИ пишут, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность публикации заявления перед заседанием БАГАЦа, в котором он может объявить о прогрессе на переговорах и попросить отложить слушания.

Как сообщалось ранее, в связи с акцией протеста блокированы следующие улицы: улицы Элиэзер Каплан и Зусман перекрыты на участке между Дерех Рупин (площадь с часами) и бульваром Рабин. Бульвар Рабин заблокирован на участке между улицами Лорх и Ротшильд. Улица а-Наси а-Шиши заблокирована между перекрестком Шаарей Мишпат и бульваром Рабин. Улица Ротшильд заблокирована между бульваром Рабин и Кнессетом. Улица Аза заблокирована между улицами Хазаз и Арлозоров. Улица ми-Тудела перекрыта на участке между улицами а-АРИ и Саадия Гаон, улица Бен-Цви – между бульваром Рабин и перекрестком Рупин, улица РАМБАН – между площадью Ривлин и улицей Арлозоров.