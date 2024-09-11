В Газе при заходе на посадку разбился вертолет: двое погибших

Разрешено к публикации: в ночь на 11 сентября в районе Рафиаха, на юге секторе Газы при заходе на посадку разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk ("Яншуф"), прибывший для эвакуации раненого: двое погибших, семь раненых.

Имена погибших будут опубликованы позже.

Командование ЦАХАЛа заявляет: предварительное расследование показало, что причиной крушения не был огонь противника. Проводится расследование. Никаких изменений в оперативной деятельности ВВС ЦАХАЛа не произошло.

Предыдущая авария с участием вертолета "Яншуф" произошла 11 марта 2024 года на одной из баз ВВС на юге Израиля. Тогда погибших не было.

В августе 2020 года полеты военных вертолетов "Яншуф" были приостановлены в связи с обнаруженными неисправностями двигателей.

3 января 2022 года в море около Хайфы упал военно-морской вертолет Eurocopter AS565 Panther ("Аталеф"). Тогда погибли двое офицеров ЦАХАЛа. Причиной катастрофы после расследования был назван уникальный случай горячей коррозии двигателя.