ЦАХАЛ: за последние часы из Ливана было выпущено около 60 ракет, тяжело ранен резервист

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по наблюдательному пункту террористической организации "Хизбалла" в районе Кфар-Шубы на юге Ливана.

Подтверждается, что за последние несколько часов были зафиксированы пуски около 60 ракет из Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что все ракеты упали на открытой местности, жертв нет.

Около 30 ракет упали в районе Кфар-Сольд, еще около 30 – в районе Абирим.

Тревога в районе Лимана, на побережье Средиземного моря, была ложной.

ЦАХАЛ подтвержает, что ранее днем в результате обстрела из Ливана противотанковыми ракетами цели в районе Дан был тяжело ранен резервист. Он доставлен в больницу.