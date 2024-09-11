Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11 сентября: ликвидация террористов в Тубасе

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 сентября действовали около Дженина (в Кафр Раи, Аль-Фандакумии), в Шхеме, в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе, Зайте), в Тубасе и Тамуне.

ЦАХАЛ заявляет, что в ночь на 11 сентября был нанесен авиаудар по группе вооруженных террористов в районе Тубаса. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что ночью была начата операция в районе Тубаса и Тамуна. Источники в ПА подтверждают, что в Тубасе были убиты пять боевиков.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.