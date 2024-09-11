Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 сентября, жарко и душно, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-31 градусов, в Тель-Авиве – 22-32, в Хайфе – 23-3029, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-32, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В четверг температура повысится, будет очень жарко. В пятницу-субботу жара спадет.