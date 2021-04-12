Авиасообщение на спаде эпидемии коронавируса: куда и как можно летать израильтянам

В связи со снятием ограничений на въезд и выезд из страны для граждан Израиля и открытием все большего количества стран как для привитых, так и для непривитых израильтян, редакция NEWSru.co.il публикует подробную инструкцию для путешественников.

Вылет из страны

- Перед вылетом пассажиры обязаны предъявить ПЦР-тест на наличие коронавируса, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Это указание не распространяется на тех, у кого на руках есть израильское свидетельство о вакцинации или израильское свидетельство о выздоровлении.

- Каждый пассажир должен заполнить декларацию выезжающего из Израиля (личные данные и декларация о состоянии здоровья). Бланк должен быть заполнен не раньше, чем за 24 часа до вылета из страны.

Подробные правила вылета из Израиля на русском языке можно прочесть на сайте министерства здравоохранения.

ПЦР-тест на коронавирус для вылета из Израиля и для въезда в другие страны

Справка на английском языке для выезда из Израиля и для въезда в страны, которые требуют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выдается только в частных лабораториях, в лабораториях при больницах и в лаборатории в аэропорту имени Бен-Гуриона. Для прохождения ПЦР-теста не требуется направление врача. Тест платный.

Список больниц, где можно сдать ПЦР-тест для вылета из страны, опубликован на сайте минздрава. Максимальная цена за тест не должна превышать 297 шекелей.

При этом ПЦР-тест можно сдать и в лаборатории в аэропорту Бен-Гурион, где это будет значительно дешевле. Заплатив 45 шекелей, вы получите результаты в течение 14 часов. Заплатив 135 шекелей – в течение четырех часов. Проверка делается в специальном драйв-ин участке, расположенном у ворот "Тамар" (стоянка номер 26) или на этаже для прилетающих рейсов (ворота номер 3). Записаться на ПЦР-тест в аэропорту можно на сайте CHECK2FLY.

Въезд в Израиль

- Все пассажиры, прибывающие в Израиль и находившиеся за границей более 72 часов, в том числе вакцинированные и переболевшие, перед вылетом должны предъявить авиакомпании отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализ необходимо сдать не раньше, чем за 72 часов до вылета в Израиль.

- Все пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию для въезда в страну.

- После приземления в Израиле все пассажиры должны сдать ПЦР-тест в аэропорту. Тест бесплатный.

- Иностранные граждане, а также непривитые и не переболевшие коронавирусом израильтяне должны после приезда в страну отсидеть в карантине (14 дней или 10 дней с двумя отрицательными тестами).

- Израильтяне и иностранные граждане, привитые против коронавируса или переболевшие коронавирусом за рубежом, обязаны находиться в Израиле в карантине, пока не получат результат серологической проверки.

Подробные правила въезда в Израиль на русском языке можно прочесть на сайте министерства здравоохранения.

Какие страны и на каких условиях принимают израильтян

Для поездки в любую из открытых для израильтян стран следует проверить условия въезда в ту или иную страну. В некоторых странах от ПЦР-теста освобождены дети, а ряд стран требуют специальную страховку на случай коронавируса.

Россия пока не принимает иностранных граждан. Однако, по некоторым данным, Израиль ведет переговоры с Москвой об открытии туризма для привитых израильтян и россиян.

Большинство европейских стран в настоящее время принимают туристов при условии соблюдения обязательного карантина после прилета.