Инвалид ЦАХАЛа поджег себя перед офисом Управления реабилитации минобороны

В Петах-Тикве перед офисом Управления реабилитации инвалидов ЦАХАЛа министерства обороны мужчина облил себя бензином и поднес зажигалку.

По информации сайта "Аруц-7" попытка самосожжения была предпринята 20-летним мужчиной, инвалидом ЦАХАЛа.

Согласно этому сообщению, охранники успели сбить пламя с мужчины и вызвали ему "скорую". Он доставлен в больницу "Шиба", его состояние оценивается как тяжелое.

Источники в министерстве обороны сообщили N12, что речь идет о бывшем бойце "Голани". Его инвалидность, по словам чиновников, не связана с военной службой.

При этом новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что акт самосожжения совершил 26-летний житель Иерусалима Ицик Саидиан, страдающий от посттравматического синдрома после участия в операции "Нерушимая скала".

Друзья мужчины рассказывают, что в последние месяцы размер пособия по Саидиана, имевшего 25-процентную инвалидность, был урезан почти в половину из-за того, что во время эпидемии коронавируса он не работал.

Через несколько часов после происшествия СМИ сообщили, что министр обороны Бени Ганц и гендиректор министерства Амир Эшель уведомлены о случившемся, и отдали распоряжение о проведении расследования обстоятельств, которые привели к попытке самоубийства мужчины.

Президент Израиля Рувен Ривлин пожелал Ицику Саидиану скорейшего выздоровления. В своем Facebook президент написал: "Этим вечером я молюсь из самой глубины моего сердца о выздоровлении Ицика Сиадиана. Среди наших сыновей и дочерей, вернувшихся с битвы, много, очень много таких, кто не перестает сражаться. Мы видим их. Мы переживаем за них. Даже когда раны на теле затягиваются, даже когда физическая боль утихает, они все еще сражаются. Мы обязаны Ицику, а также всем нашим детям, которые все еще сражаются, своим существованием и существованием Израиля. Мы несем ответственность за их судьбу".