ШАБАК: Иран готовит похищение израильтян с помощью "красоток" из Instagram

Общая служба безопасности (ШАБАК) и "Мосад" опубликовали в понедельник, 12 апреля, предупреждение об активности иранских спецслужб в интернете с целью организации похищения или убийства израильтян за границей.

В сообщении ШАБАКа говорится, что для налаживания связей с израильтянами, имеющими деловые контакты по всему миру или имеющих возможность часто выезжать из страны, используются фиктивные учетные записи в социальных сетях.

По данным ШАБАК и "Мосада", по заданию иранских спецслужб в популярных социальных сетях, в первую очередь в Instagram, открыты учетные записи от имени женщин-предпринимательниц, симпатичных девушек или туристических агентов. Они завязывают знакомство с израильтянами, предлагая им встретиться за границей. В зависимости от ситуации поводом для встречи может быть романтическое свидание или деловые переговоры.

В качестве места для встречи выбираются страны, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения. Это может быть Турция, страны Персидского залива, Кавказа, Африки или Европы.

Сообщается о том, что два месяца назад после общения в интернете израильтянин вылетел в другую страну, где его должны были встретить сотрудники иранской разведки. Агенты ШАБАК успели перехватить израильтянина перед тем, как он сел на "стыковочный" рейс в одной из промежуточных стран. Получив предупреждение об опасности, мужчина вернулся в Израиль.

В сообщении указывается, что в последнее время в Instagram были обнаружены десятки случаев переписки израильтян с агентами иранской разведки, скрывающимися под фиктивными профилями. Они пытались убедить израильтян прилететь на встречу с ними в Грузию или Турцию.

В сообщении ШАБАК отмечается, что в прошлом подобный сценарий использовался иранскими спецслужбами для борьбы с диссидентами, скрывающимися от режима аятолл в Европе.

В предупреждении, опубликованном ведущими израильскими СМИ, такими как государственная радиостанция "Кан Бет" и сайт Ynet, говорится, что существует серьезная угроза того, что подобная активность приведет к попытке похищения или убийства израильских граждан за рубежом.

ШАБАК и "Мосад" рекомендуют израильтянам, имеющим деловых партнеров за границей, сохранять бдительность в социальных сетях и не добавлять в друзья незнакомых людей.