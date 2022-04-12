Прогноз погоды на 12 апреля: похолодание, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 12 апреля, температура будет ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь, преимущественно на севере.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-18, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 12-20, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 20-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-19, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-21, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 150-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду – прохладно, солнечно. В четверг-пятницу – небольшое повышение температуры, солнечно.