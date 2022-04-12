"Исраэль а-Йом": посол Украины попросил Израиль изменить дату празднования Дня Победы

По информации издания "Исраэль а-Йом", посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к главе правительства Израиля Нафтали Беннету с просьбой перенести празднование Дня Победы над нацизмом с 9 мая на другой день.

В просьбе, переданной в канцелярию Беннета 12 апреля, украинский дипломат указывал, что праздновать годовщину победы над гитлеровской Германией в день, выбранный Россией, "немного проблематично". В беседе с израильскими журналистами Корнийчук подчеркнул, что он не собирается вмешиваться во внутренние дела Израиля, и ему понятна ситуация с точки зрения закона. "Однако в этом году, в свете последних событий, мы также обратились к ветеранам и сказали им, что мы переносим празднование с проблемной даты и хотим отметить День Победы 8 мая, как это принято на Западе", - цитирует издание посла.

По словам посла, канцелярия Беннета пока не приняла решение, его просьба все еще рассматривается.

При этом издание также цитирует ответ, полученный из канцелярии Беннета, в котором говорится, что послу Украины было рекомендовано обсудить проблему с министром строительства и жилищной политики Зеэвом Элькиным, который раньше участвовал в разработке закона о праздновании Дня Победы.