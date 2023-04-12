Израиль отмечает Мимуну. В Хадере, куда приехали супруги Нетаниягу, проходит пикет

Сотни израильтян собрались в Хадере возле в клуба в районе Бейт-Элиэзер, в который на празднование Мимуны приехали супруги Нетаниягу.

На тротуаре напротив противников юридической реформы собрались несколько десятков сторонников главы правительства.

Правопорядок на месте вместе с полицией обеспечивают военнослужащие. Митингующим не разрешается спускаться с тротуаров на проезжую часть. Позднее в квартал Бейт-Элиэзер прибыла конная полиция.

adv_11 m_ar_1

Мероприятие проводит мэрия Хадеры, которая обещала, что прийти на него могут все жители города. Однако вечером в социальных сетях появились свидетельства местных жителей, которых не пустили на праздник из-за того, что они не состоят в "Ликуде".

Четверо министров от "Ликуда", Эли Коэн, Исраэль Кац, Шломо Караи и Йоав Киш празднуют Мимуну в Сдероте.

Министр обороны Йоав Галант вместе с супругой находится на Мимуне у Авива Итаха, члена городского совета Реховота.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

Глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц находится в Шохаме, куда его пригласила семья Перец, позднее он планирует поехать в Сдероте по приглашению семьи Асаяг.

Президент Израиля Ицхак Герцог отмечает праздник с семьей экс-депутата Кнессета Орена Хазана в Арэиле.

В этом году впервые по инициативе вице-спикера Кнессета Амира Оханы Мимуна празднуется в Кнессета. Рядом с Кнессетом установлена палатка в марокканском стиле, в котором накрыты столы для гостей.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

Мимуна - традиционный праздник североафриканских евреев, отмечаемый сразу после окончания Песаха. В течение нескольких последних лет Биньямин Нетаниягу на Мимуну приезжал в Ор-Акиву.