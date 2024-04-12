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ЦАХАЛ: в школе "Ибрагим аль-Макадме" в центре сектора Газы найдены взрывные устройства

время публикации: 12 апреля 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 17:14
ЦАХАЛ: в школе "Ибрагим аль-Макадме" в центре сектора Газы найдены взрывные устройства
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль", 401-й бригады и других подразделений под командованием 162-й дивизии продолжают операцию, направленную на ликвидацию террористов и уничтожение террористической инфраструктуры в центре сектора Газы.

В рамках этой операции бойцы бригады "Нахаль", осмотрев несколько зданий, принадлежащих ХАМАСу и "Исламскому джихаду", обнаружили террористическую инфраструктуру. Также в ходе осмотра здания школы "Ибрагим аль-Макадме" в центре сектора Газы военнослужащие обнаружили и обезвредили несколько мощных взрывных устройств, готовых к использованию и спрятанных в классах и во дворе школы.

Там же был обнаружен наблюдательный пункт, использовавшийся террористами, и представлявший угрозу для сил ЦАХАЛа.

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