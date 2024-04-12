ЦАХАЛ: в школе "Ибрагим аль-Макадме" в центре сектора Газы найдены взрывные устройства

Бойцы бригады "Нахаль", 401-й бригады и других подразделений под командованием 162-й дивизии продолжают операцию, направленную на ликвидацию террористов и уничтожение террористической инфраструктуры в центре сектора Газы.

В рамках этой операции бойцы бригады "Нахаль", осмотрев несколько зданий, принадлежащих ХАМАСу и "Исламскому джихаду", обнаружили террористическую инфраструктуру. Также в ходе осмотра здания школы "Ибрагим аль-Макадме" в центре сектора Газы военнослужащие обнаружили и обезвредили несколько мощных взрывных устройств, готовых к использованию и спрятанных в классах и во дворе школы.

Там же был обнаружен наблюдательный пункт, использовавшийся террористами, и представлявший угрозу для сил ЦАХАЛа.