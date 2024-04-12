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ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

время публикации: 12 апреля 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 20:06
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 12 апреля, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько зданий, используемых террористами "Хизбаллы" в военных целях, в районе Айта аш-Шааб. Кроме того, в районе Тайбэ была атакована еще одна военная структура террористической организации "Хизбалла".

В течение дня были зафиксированы несколько попыток обстрела израильской территории из южного Ливана. Силы ЦАХАЛа нанесли удары по огневым позициям противника.

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