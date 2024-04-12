ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане

В пятницу, 12 апреля, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько зданий, используемых террористами "Хизбаллы" в военных целях, в районе Айта аш-Шааб. Кроме того, в районе Тайбэ была атакована еще одна военная структура террористической организации "Хизбалла".

В течение дня были зафиксированы несколько попыток обстрела израильской территории из южного Ливана. Силы ЦАХАЛа нанесли удары по огневым позициям противника.