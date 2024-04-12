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Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в сфере безопасности

время публикации: 12 апреля 2024 г., 18:55 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 18:55

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци а-Леви завершил комплексную оценку ситуации в сфере безопасности совместно с главами оперативного управления генштаба, военной разведки (АМАН), командующим ВВС и командования тылом, а также другими представителями военного руководства.

В ходе совещания была оценена готовность ЦАХАЛа к обороне и нападению, рассмотрены варианты развития событий, скорректировано возможное оперативное реагирование.

"Армия обороны Израиля сильна как в нападении, так и в обороне. Мы находимся в состоянии войны, уже около шести месяцев мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности. ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Иране, постоянно готовясь противостоять существующим и потенциальным угрозам в координации с армией США", – сказал Герци а-Леви.

В настоящее время проводится еще одна оценка ситуации, на этот раз в ней участвует командующий Центральным командованием вооруженных сил США (Centcom) генерал Майкл Курилла.

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