Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 12 апреля, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди (в основном во второй половине дня) на севере и в центре.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 19-30, в Беэр-Шеве – 12-26, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 17-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-26, на Голанских высотах – 12-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В субботу-воскресенье – температура без существенных изменений, переменная облачность. В понедельник – местами дожди. Во вторник-среду – повышение температуры, солнечно.