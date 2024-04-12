Внимание, розыск: пропал 14-летний Биньямин Ахимеир из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске 14-летнего Биньямина Ахимеира, из Иерусалима. В последние часы юношу ищет израильская полиция при поддержке сил ЦАХАЛа и сотен добровольцев.

Утром в пятницу юноша ушел с фермы "Галь" в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, светлые вьющиеся волосы, синяя рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Биньямина Ахимеира, просят позвонить по телефонам полиции: 02-9706444 или 100.