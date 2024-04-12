В Яффо полицейский, находившийся не при исполнении обязанностей, выстрелил в мужчину

В Яффо сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, выстрелил в мужчину, который, по предварительным данным, вступил с ним в спор из-за парковки. 40-летний мужчина был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где вскоре скончался.

По имеющимся данным, сотрудник полиции получил ножевое ранение руки. Следственное управление полиции приступило к выяснению обстоятельств, приведших к смерти мужчины.