В Яффо полицейский, находившийся не при исполнении обязанностей, выстрелил в мужчину
время публикации: 12 апреля 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 20:30
В Яффо сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, выстрелил в мужчину, который, по предварительным данным, вступил с ним в спор из-за парковки. 40-летний мужчина был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где вскоре скончался.
По имеющимся данным, сотрудник полиции получил ножевое ранение руки. Следственное управление полиции приступило к выяснению обстоятельств, приведших к смерти мужчины.