Стрельба в Кaфр Ясиф, один погибший, есть раненые
время публикации: 12 апреля 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 00:57
В пятницу вечером на территории арабского населенного пункта Кафр Ясиф вспыхнула стрельба.
Как сообщает пресс-служба полиции, ранения получили не менее четырех человек, двое из них – в тяжелом состоянии.
Раненые были доставлены бригадами парамедиков МАДА в медицинский центр в Нагарии. Позднее полиция сообщила, что один из раненых скончался.
На место прибыли крупные силы полиции.
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