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Израиль

Стрельба в Кaфр Ясиф, один погибший, есть раненые

время публикации: 12 апреля 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 00:57
Стрельба в Кaфр Ясиф, четверо раненых
Пресс-служба полиции Израиля

В пятницу вечером на территории арабского населенного пункта Кафр Ясиф вспыхнула стрельба.

Как сообщает пресс-служба полиции, ранения получили не менее четырех человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

Раненые были доставлены бригадами парамедиков МАДА в медицинский центр в Нагарии. Позднее полиция сообщила, что один из раненых скончался.

На место прибыли крупные силы полиции.

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