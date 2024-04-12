Стрельба в Кaфр Ясиф, один погибший, есть раненые

В пятницу вечером на территории арабского населенного пункта Кафр Ясиф вспыхнула стрельба.

Как сообщает пресс-служба полиции, ранения получили не менее четырех человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

Раненые были доставлены бригадами парамедиков МАДА в медицинский центр в Нагарии. Позднее полиция сообщила, что один из раненых скончался.

На место прибыли крупные силы полиции.