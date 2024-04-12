Не наступите на яйца: начался сезон размножения морских черепах

Сезон размножения морских черепах начался в апреле, а продлится он до сентября. Управление заповедников и парков получило множество фотографий и видеоматериалов, присланных израильтянами, которым посчастливилось стать свидетелями брачных игр морских черепах: это действительно волшебное и завораживающее зрелище.

После страстных свиданий в море, самки черепах выплывают на берег, роют песок и откладывают яйца. Этот период самый опасный для потомства, и здесь люди могут помочь спасти сотни черепашьих жизней. Специалисты Управления заповедников и парков призывают граждан быть внимательнее на пляжах страны, искать оставленные черепахами следы – выбираясь на берег, черепаха оставляет очень специфические вмятины на песке, – и сообщать о местонахождении следов и песчаных гнезд на "горячую линию" Управления заповедников и парков по номеру *3639.

Морские черепахи во всем мире находятся под угрозой исчезновения. Сезон откладывания яиц самками морских черепах на средиземноморском побережье Израиля длится с мая по сентябрь: черепахи роют гнезда, откладывают яйца и возвращаются в море. Зоологи и волонтеры обследуют берега в поисках следов морских черепах, находят гнезда, размечают их и окружают оградой, чтобы уберечь от разрушения.

Как правило, морские черепахи откладывают яйца примерно там же, где в свое время вылупились сами, лишь небольшой процент черепах-путешественниц роют свои гнезда в более отдаленных местах. Сокращение свободных и неиспользуемых людьми участков пляжей приводит к разрушению привычных для черепах мест кладки и затрудняет размножение этих прекрасных животных.

Черепахам также мешают шум, яркий свет и присутствие людей на пляжах в ночное время. Самок морской черепахи нельзя беспокоить: если они не найдут тихого места для гнезда, они вернутся в море, не откладывая яиц. Иногда в таких случаях черепахи повторяют попытку на следующий день, но если и тогда их спугнут – черепаха может отложить яйца прямо в море, и шансы на выживание такого помета равны нулю. В самом страшном случае черепаха вообще не сможет отложить яйца, и тогда они будут разлагаться в ее теле, что приведет к мучительной смерти черепахи.

Управление заповедников и парков Израиля занимается спасением морских черепах вот уже 80 лет. В 2023 году на средиземноморском побережье было обнаружено 400 черепашьих гнезд, причем 41% находок сделали волонтеры, проверяющие пляжи. Из найденных в минувшем году гнезд 367 принадлежали коричневым черепахам, и 30 – зеленым черепахам.