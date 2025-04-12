Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 12 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 17-19, в Хайфе – 15-17, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-19, в Мицпе-Рамоне – 10-19, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 100-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник – без существенных изменений.