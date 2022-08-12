ДТП около Ашкелона: погибли двое мужчин, пытавшихся помочь пострадавшим
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Рано утром в пятницу, 12 августа, на 4-й трассе недалеко от перекрестка Яд Мордехай (около Ашкелона) столкнулись два автомобиля, двое мужчин намеревались оказать помощь пострадавшим, но были насмерть сбиты проезжавшими автомобилями.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о гибели двух мужчин 40-50 лет.
Кроме того двое водителей в результате ДТП получили травмы средней тяжести.
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Полиция проводит расследование.
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