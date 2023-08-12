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    В Израиле

    32-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек

    время публикации: | последнее обновление:
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    32-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек
    AP Photo/Ohad Zwigenberg

    Вечером в субботу, 12 августа, вновь прошли массовые демонстрации протеста против юридической реформы.

    Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 22:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 103 тысяч человек (немногим менее, чем на прошлой неделе, и значительно меньше, чем на позапрошлой). Полиция официальных оценок численности участников акции протеста не публикует.

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    Выступая на митинге в Тель-Авиве, бывший командующий Северным округом генерал-майор запаса Амирам Левин заявил, что "речь идет о главном сражении его жизни".

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    На митинге выступала также Шикма Бресслер, один из лидеров движения протеста против реформы.

    После завершения демонстрации, ее участники зажгли факелы и скандировали: "Мы не боимся, и нас не победить".

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    В ходе демонстрации полиция задержала трех палестинских арабов, жителей района Шхема, находившихся в толпе митингующих. Позднее выяснилось, что у задержанных не было разрешений на пребывание на территории Израиля. Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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    Тысячи людей митинговали в Иерусалиме, Хайфе, Модиине, Герцлии, Кфар-Сабе, Беэр-Шеве и других городах. Акции протеста проходили этим вечером на мостах и перекрестках.

    Лидеры движения "Коах Каплан" заявляют, что решающим моментом станет готовность правительства выполнить решение суда, если тот постановит отменить действие законов по реформе, принятых до сих пор. "Если правительство откажется выполнить решения суда, мы объявим всеобщую забастовку и парализуем страну", – заявляют лидеры "Коах Каплан".

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