Часть районов на границе с Газой объявлены закрытой военной зоной

Командир южного округа ЦАХАЛа подписал приказ об изменениях в карте закрытых военных зон в районах, граничащих с сектором Газы.

В район, обозначенный как закрытая военная зона, въезд возможен только по предварительному разрешению ЦАХАЛа.

В список закрытых военных зон теперь входят сельскохозяйственные угодья между КПП "Эрез", поселком Яд-Мордехай, перекрестком Шаар а-Негев и перекрестком Нетивот – до кибуца Нахаль-Оз.

Также будут закрыты для посещения сельскохозяйственные угодья от кладбища в Нетивоте и до 234 шоссе.

Согласно сообщениям СМИ, решение о закрытии ряда зон на границе связано с призывами устроить на границе массовые молитвы в связи с 9 ава.