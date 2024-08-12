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Израиль

Часть районов на границе с Газой объявлены закрытой военной зоной

время публикации: 12 августа 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 12:26
Часть районов на границе с Газой объявлены закрытой военной зоной
Chaim Goldberg/Flash90

Командир южного округа ЦАХАЛа подписал приказ об изменениях в карте закрытых военных зон в районах, граничащих с сектором Газы.

В район, обозначенный как закрытая военная зона, въезд возможен только по предварительному разрешению ЦАХАЛа.

В список закрытых военных зон теперь входят сельскохозяйственные угодья между КПП "Эрез", поселком Яд-Мордехай, перекрестком Шаар а-Негев и перекрестком Нетивот – до кибуца Нахаль-Оз.

Также будут закрыты для посещения сельскохозяйственные угодья от кладбища в Нетивоте и до 234 шоссе.

Согласно сообщениям СМИ, решение о закрытии ряда зон на границе связано с призывами устроить на границе массовые молитвы в связи с 9 ава.

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