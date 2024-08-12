Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12 августа: удары по целям в центре и на юге сектора

В ночь на 12 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы выше, чем прошлой ночью. Поступают сообщения об ЦАХАЛа по целям – в основном в центре и на юге сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому одного из лидеров НФОП в лагере Нусейрат; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Дир аль-Балаха и в самом Дир аль-Балахе; ЦАХАЛ обстреливает цели в Аль-Магази.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Хан-Юниса; ЦАХАЛ действовал к юго-востоку и северо-востоку от города Хан-Юнис; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Таль ас-Султан, в западной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Бани Сухайла, на востоке Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Абасан аль-Джадиде, восточней Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 августа.

Разрешено к публикации: 11 августа в бою на юге сектора Газы погиб 19-летний сержант Омер Гинзбург, из Кирьят-Тивона, боец ​​101-го батальона бригады "Цанханим".