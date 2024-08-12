В Хевроне осколками гранаты легко ранены двое пограничников

Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что возле пункта проверки около Пещеры Праотцов по неизвестной причине взорвалась граната. Двое бойцов МАГАВ, юноша и девушка, получили легкие ранения.

Девушка-пограничница доставлена в больницу. Второй раненый не нуждался в госпитализации, ему необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Командующий МАГАВ распорядился провести расследование обстоятельств этого инцидента.