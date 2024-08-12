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Израиль

В Хевроне осколками гранаты легко ранены двое пограничников

время публикации: 12 августа 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 20:52
В Хевроне осколками гранаты легко ранены двое пограничников
Gershon Elinson/Flash90

Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что возле пункта проверки около Пещеры Праотцов по неизвестной причине взорвалась граната. Двое бойцов МАГАВ, юноша и девушка, получили легкие ранения.

Девушка-пограничница доставлена в больницу. Второй раненый не нуждался в госпитализации, ему необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Командующий МАГАВ распорядился провести расследование обстоятельств этого инцидента.

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