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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 12:10

Жителя Иерусалима обвиняют в склонении к сексу молодого человека с ограниченными возможностями

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Давид Палвани

В воскресенье, 12 декабря, в окружном суде в Иерусалиме было предъявлено обвинительное заключение в отношении 25-летнего Давида Палвани – жителя Иерусалима, который ранее был задержан по подозрению в непристойных действиях и угрозах.

Согласно обвинительному заключению, около трех недель назад обвиняемый подошел к молодому человеку с ограниченными возможностями и солгал ему, что он психолог, который может помочь ему подобрать учебное заведение. Затем, как следует из обвинения, Палвани склонил этого молодого человека к сексу против его воли.

Прокуратура просит суд принять решение о заключении обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.


Давид Палвани был задержан 29 ноября. Полиция заявляла, что ищет пострадавших от действий этого человека, и распространила его фотографию. По данным следствия, Давид Палвани приходил в общественные места – на демонстрации, в синагоги и миквы, заводил разговоры с людьми, находившимися в тяжелом положении, предлагал им помощь, а позже, оставшись с ними наедине, совершал непристойные действия сексуального характера, а впоследствии беспокоил их телефонными звонками и даже угрожал. Полиция просила тех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в ближайший полицейский участок и подать жалобу. Судя по обвинительному заключению, Давида Палвани пока обвиняют в преступлении в отношении только одного человека.

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Задержан житель Иерусалима, подозреваемый в непристойных действиях
 

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