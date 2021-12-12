Жителя Иерусалима обвиняют в склонении к сексу молодого человека с ограниченными возможностями

В воскресенье, 12 декабря, в окружном суде в Иерусалиме было предъявлено обвинительное заключение в отношении 25-летнего Давида Палвани – жителя Иерусалима, который ранее был задержан по подозрению в непристойных действиях и угрозах.

Согласно обвинительному заключению, около трех недель назад обвиняемый подошел к молодому человеку с ограниченными возможностями и солгал ему, что он психолог, который может помочь ему подобрать учебное заведение. Затем, как следует из обвинения, Палвани склонил этого молодого человека к сексу против его воли.

Прокуратура просит суд принять решение о заключении обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.

Давид Палвани был задержан 29 ноября. Полиция заявляла, что ищет пострадавших от действий этого человека, и распространила его фотографию. По данным следствия, Давид Палвани приходил в общественные места – на демонстрации, в синагоги и миквы, заводил разговоры с людьми, находившимися в тяжелом положении, предлагал им помощь, а позже, оставшись с ними наедине, совершал непристойные действия сексуального характера, а впоследствии беспокоил их телефонными звонками и даже угрожал. Полиция просила тех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в ближайший полицейский участок и подать жалобу. Судя по обвинительному заключению, Давида Палвани пока обвиняют в преступлении в отношении только одного человека.