Как после прекращения СТУПРО не лишиться статуса в Израиле? Настоящая история из практики адвоката

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В конце января к нам обратилась девушка-супруга израильтянина, с которым они были вместе более 10 лет – и вот до ее депортации из Израиля по предписанию МВД остается месяц. Как так получилось?

Клиентка познакомилась с будущем супругом еще в Украине. На протяжении нескольких лет они поддерживали связь на расстоянии. Через время стало понятно, что это общение перетекает в настоящий роман.

Пара поженилась, девушка переехала к супругу в Израиль и они начали процесс СТУПРО.

Стало понятно, что она нашла здесь свое место. За какие-то несколько лет наша клиентка открыла бизнес, полностью адаптировалась и чувствовала себя в Израиле как на родной земле. Все закончилось бы сказочно, но жизнь полна сюрпризов.

За 2 месяца до завершения процедуры легализации брака и получения гражданства, супруг нашей клиентки единолично принимает решение расстаться и приостановить процедуру. Для нашей клиентки это означает немедленную депортацию.

Наверное не стоит объяснять, что девушка была в отчаянии. Мы все когда-то были репатриантами и знаем, скольких усилий стоит добиться успеха в новой для себя стране, даже если любишь ее всем сердцем. Теперь девушка должна была перечеркнуть пять лет жизни в Израиле: закрыть бизнес, в которой она вложила все силы, время и сбережения, что у нее были; разорвать все дружеские связи; и ни с чем вернуться туда, где уже ничто ее не держит.

Звучит не вполне справедливо: по сумасбродной воле одного человека вся ваша жизнь рушится. Вы даже не представляете, сколько таких историй мы слышим каждый день.

Утешением может быть только одно – государство предусматривает наличие особых обстоятельств в жизни и предлагает решение – пересмотр дела по гуманитарным обстоятельствам.

Мы убедили МВД что в случае нашей клиентки есть гуманитарные обстоятельства и ее дело должно быть пересмотрено. Собрали все документы, подали апелляцию, отстаивали ее интересы на слушаниях. И выиграли!

К нашему большому сожалению, это далеко не первый и не последний подобный случай. Мы живем в стране, которая дает множество возможностей, но как в любой бюрократии, иногда за них приходится бороться. Если вы слышали о подобных историях или становились их участником, не ждите – обратитесь за помощью как можно скорее

Наш адвокатский офис специализируется на миграционном праве уже более 10 лет. Мы точно знаем, что делаем!

В нашем офисе практикуется присылать коротко описанную ситуацию на вотс апп: +972559661053. И мы свяжемся с вами.

Адвокатская фирма "Мошкович-Зубок"



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