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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 05:50

Прогноз погоды на 12 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность

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Прогноз погоды на 12 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 декабря, температура выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. В горах на севере будет дуть сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 15-22 градусов, в Тель-Авиве – 15-24, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 13-27, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 17-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-27, на Голанских высотах – 16-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 40-100 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник – облачно, тепло. Во вторник-среду – похолодание, дожди.

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