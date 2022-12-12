"Кешет" опубликовал детали "религиозной революции", которую планирует "Яадут а-Тора"

Вечером в понедельник, 12 декабря, журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал детали коалиционного соглашения, которое формируется между "Ликудом" и "Яадут а-Тора".

По сообщению Сегаля, в ходе переговоров ультраортодоксы высказывали опасение по поводу "опасного для еврейского характера государства расширения масштабов торговой деятельности по шаббатам и праздничным дням". В соглашении говорится, что Нетаниягу "взвесит требования ультраортодоксов и обдумает возможные шаги в этом вопросе".

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Сегаль приводит параграфы соглашения, по поводу которых уже достигнуто соглашение.

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1. Представитель главного раввината будет принимать участие в работе комиссий по выдаче разрешений на работу по шаббатам.

2. Прекратится производство электричества по шаббатам.

3. Правительство возьмет на себя финансирование архивирования святых книг.

4. Правительство создаст и будет финансировать структуру, предоставляющую ответы на галахические вопросы, поступающие от граждан.

5. Будет увеличено число раздельных пляжей в Израиле.

6. Жители ультраортодоксальных населенных пунктов получат дополнительную скидку на проезд в общественном транспорте.

7. Бюджет на культурные мероприятия в ультраортодоксальном секторе составит не менее ста миллионов шекелей.

8. Будет введена устранена дискриминация ультраортодоксов при приеме на работу в правительственные компании.

9. Заведующие больницами смогут запретить вносить квасное в дни праздника Песах на территорию лечебного заведения.

10. Реформа экзаменов на аттестат зрелости, инициированная министром Ифат Шашой-Битон, будет отменена, а преподавание Талмуда в светских школах расширено.

11. Любой желающий сможет быть похоронен в земле, а не в нише стены.

12. Будет взвешена возможность закрытия "реформистского отдела" в министерства диаспоры.

13. Все дигитальные услуги граждане смогут получить лично и по телефону.

14. Будет отменена реформа "кошерных телефонов", инициированная правительством Беннета – Лапида.

Источники в "Ликуде" в ответ на публикацию заявили: "Опубликованный список – это требования "Яадут а-Тора", а не текст соглашения, одобренный "Ликудом". Наша партия не согласна на прекращение производства электричества по шаббатам, на увеличение числа раздельных пляжей и тому подобное. Любое соглашение будет базироваться на необходимости сохранения статуса-кво в вопросах религии и государства".

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В свою очередь, в "Яадут а-Тора" обвиняют "Ликуд" в том, что именно представители этой партии передали информацию прессе, чтобы создать давление и сорвать переговоры.

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Премьер-министр Яир Лапид заявил: "Соглашение между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" – это позорная капитуляция. Биби слаб и тащит нас в сторону государства Галахи. Он продает нашу демократию тем, кто обслуживает его личные интересы. Если они думают, что мы будем платить налоги, служить в армии, финансировать все это, а они будут говорить, как нам жить, у меня есть для них новости: мы не позволим превратить Израиль в темное государство".