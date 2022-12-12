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    В Израиле

    "Железный кулак": Elbit и минобороны Израиля представили систему активной защиты бронетранспортеров и бульдозеров

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    Фото: министерство обороны Израиля, концерн Elbit
    Кадр из видео министерства обороны Израиля / концерн Elbit

    В понедельник, 12 декабря, министерство обороны Израиля представило систему активной защиты (APS) бронетранспортеров Eitan APC и тяжелых бульдозеров Caterpillar D9 от противотанковых ракет и других подобных угроз.

    Система "Железный кулак" ("Iron Fist"), разработанная компанией Elbit Systems, обеспечивает 360-градусную защиту от многоцелевых угроз при действиях на открытом пространстве и в городских условиях. Она включает электрооптические датчики, радар, пусковую установку с ракетами-перехватчиками.

    К настоящему времени система "Железный кулак" прошла успешные испытания.

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    Серийное производство бронетранспортеров Eitan APC, пришедших на смену устаревших БТР M113, началось в 2021 году. Для их защиты министерством обороны Израиля были заказаны сотни APS "Iron Fist".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 7 Июня 2016
    Армия США закупит для защиты БТР и бронемобилей израильские "Железные кулаки"
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