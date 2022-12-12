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    В Израиле

    Спецоперация в Дженине: трое террористов задержаны. Палестинская сторона заявляет о гибели девушки

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    Спецоперация в Дженине: трое террористов задержаны. Палестинская сторона заявляет о гибели девушки
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Винтовка М-16, конфискованная у одного из задержанных террористов
    Пресс-служба полиции Израиля

    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает сообщения о проведении в Дженине операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

    ЦАХАЛ заявляет, что вечером 11 декабря в Дженине были задержаны трое разыскиваемых террористов. У одного из них при обыске была найдена автоматическая винтовка М-16.

    Большая группа вооруженных боевиков попыталась воспрепятствовать действиям военных, применяя оружие и взрывные устройства. В ходе перестрелки с палестинской стороны есть погибший и раненые. Среди израильских военных потерь нет.

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    Палестинское агентство Safa передает, что была убита 16-летняя Джена Магди Эсам Закарнэ, которая в момент перестрелки находилась на крыше своего дома. Пуля попала ей в голову. Утверждается, что девушка была застрелена израильскими военными. Возможно, ее приняли за снайпера.

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    Safa называет имена задержанных по подозрению в терроре: Таэр Хатнауи и его брат Мухаммад, а также Хасан Мэри.

    В больницу "Ибн Сина" в Дженине, по данным "Красного Полумесяца", доставлены трое раненых.

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    Палестинская сторона подтверждает, что группа боевиков из "Бригад Дженина" пыталась оказать сопротивление израильских военным, применяя оружие и взрывчатку.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Операции проводились в городе Дженин, в деревнях Наалин, Курбат Бани-Хасан, Абидия, Хармала, Салам, Рамадин, Байт-Ликия, Аната, Кафр-Акаб, Каландия, Яабад, Байт-Сакур, Даария, Байт-Ауа, Байта. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 18 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Декабря 2022
    Перестрелка с боевиками в Дженине, задержаны трое подозреваемых в терроре
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