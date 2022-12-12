Скандалы в "Ликуде" и тупик на переговорах. Истекает время, отведенное на формирование коалиции

В последние дни возникла напряженность между главой "Ликуда" Биньямином Нетаниягу и депутатом Кнессета Яривом Левином, который 12 декабря будет избран на пост временного спикера парламента.

Как сообщает "Кан 11", напряженность возникла после беседы между ними. Левин требовал от будущего премьер-министра дать гарантии того, что он согласится на реформы юридической системы, которые планирует провести Левин. Нетаниягу отказался, и, как сообщает журналист Михаэль Шемеш, ссылаясь на осведомленные источники, встреча проходила на повышенных тонах.

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На этом фоне советники Нетаниягу обвиняют Левина в нелояльности. Как сообщает "Кан", в последние дни Левин не принимает участия во встречах, которые Нетаниягу проводит с депутатами и политическими советниками. Его назначение на пост временного спикера многие в "Ликуде" считают своего рода ловушкой, которую подстроил ему Нетаниягу на тот случай, если не удастся провести законы, которые планирует глава "Ликуда".

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Нетаниягу хочет провести не менее трех законов за восемь дней. По поводу каждого из этих законов – "закон Дери", "закон Бен-Гвира" и закон о переподчинении части полномочий министерства обороны министру от партии "Ционут Датит" – оппозиция готовит активную борьбу в зале заседаний Кнессета и за его пределами. 12 декабря возле Кнессета состоится демонстрация Движения за чистоту власти против "утверждения законов, которые подрывают основы демократического общества".

Ожидается, что по поводу каждого из этих законов будет подана апелляция в БАГАЦ. В окружении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары уже заявили, что она не станет представлять правительство в апелляции против законопроекта о полномочиях Бен-Гвира. На этом фоне в будущей коалиции вновь звучат голоса с требованием уволить юридического советника. В окружении Нетаниягу заявляют, что этот вопрос не на повестке дня.

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Разногласия на переговорах с коалиционными партнерами не разрешаются. С "Яадут а-Тора" продолжается дискуссия о форме закона о призыве. Ультраортодоксы требуют принять "закон о ценности изучения Торы". В "Ликуде" готовы пойти на это, однако лишь в том случае, если одновременно будет принят закон о призыве, предусматривающий квоты и санкции за их несоблюдение.

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Как сообщалось ранее, 11 декабря состоялась дополнительная встреча рабочих групп на переговорах между "Ликудом" и "Ционут Датит". Главной темой переговоров является вопрос о том, что войдет в текст коалиционных соглашений. В "Ционут Датит" требуют зафиксировать в коалиционных соглашениях обязательства, касающиеся реформ в юридической системе. В "Ликуде" в свою очередь, настаивают на том, чтобы реформы были записаны как можно менее конкретно.

В том, что касается закона о преодолении вето БАГАЦа, в "Ликуде" настаивают на том, чтобы было записано общее намерение принять Основной закон о законодательстве, включающий параграф о преодолении вето БАГАЦа. В "Ционут Датит" настаивают на том, чтобы было записано, что коалиция намерена провести закон о преодолении большинством в 61 голос.

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В "Ликуде" мотивируют свою позицию тем, что подробные соглашения неизбежно приведут к резкой критике и это повлияет на способность правительства реализовывать запланированное.

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В "Ционут Датит" опасаются, что Нетаниягу не станет проводить реформы, которые не записаны в коалиционных соглашениях.

На фоне медленного продвижения на переговорах в "Ликуде" готовят обращение к президенту с просьбой предоставить еще четыре дня для переговоров. В окружении Нетаниягу полагают, что правительство будет приведено к присяге только после Хануки.