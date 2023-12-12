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    В Израиле

    Антитеррористическая операция в Дженине: десятки задержанных, ликвидированы боевики. Видео

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    Антитеррористическая операция в Дженине: десятки задержанных, ликвидированы боевики. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Антитеррористическая операция в Дженине: десятки задержанных, ликвидированы боевики. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Антитеррористическая операция в Дженине: десятки задержанных, ликвидированы боевики. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничная полиция (МАГАВ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают антитеррористическую операцию в Дженине, начатую в ночь на 12 декабря.

    Сообщается, что, по состоянию на 15:00, в Дженине задержаны десятки подозреваемых в терроре. Инженерные подразделения ЦАХАЛа расчистили путь для транспортных средств, обнаружив и обезвредив установленные вдоль дорог взрывные устройства. В городе была найдена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатки и взрывных устройств. Найдены и ликвидированы подземные убежища и наблюдательные пункты.

    Бойцы 636-го пограничного батальона вступили в перестрелку с группой боевиков. Для ликвидации террористов был применен ударный БПЛА (согласно палестинским источникам, четверо боевиков были убиты).

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    ЦАХАЛ ночью действовал во многих районах Иудеи и Самарии. В сообщении говорится об операциях в Кафр-Калиле, Сильуаде, Даэйшэ, Хальхуле, Наалине, где были задержаны десятки подозреваемых, конфискованы оружие, боеприпасы и угнанные автомобили.

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