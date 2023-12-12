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    В Израиле

    Нетаниягу: "Газа не будет ни Хамасстаном, ни Фатхстаном"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Нетаниягу:
    Dana Kopel/POOL

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу будущего сектора Газы.

    "Я очень ценю американскую поддержку в деле уничтожения ХАМАСа и возвращения заложников", – сказал он.

    Далее Нетаниягу сообщил: "После интенсивного обсуждения с президентом Байденом и его окружением мы получили полную поддержку наземной операции (в Газе) и сдерживания международного давления, направленного на прекращение войны".

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    Глава правительства Израиля признал: "Есть споры по поводу "дня после ХАМАСа". Надеюсь, что и по этой теме мы договоримся. Хочу прояснить свою позицию: я не позволю Израилю повторить ошибку Осло. Я не допущу, чтобы, после великой жертвы со стороны наших граждан и бойцов, мы привели в Газу тех, кто воспитывает террористов, поддерживает терроризм, финансирует терроризм. Газа не будет ни Хамасстаном, ни Фатхстаном".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Декабря 2023
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    Нетаниягу: "Количество жертв соглашений Осло равно количеству жертв резни 7 октября"
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