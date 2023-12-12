Нетаниягу: "Газа не будет ни Хамасстаном, ни Фатхстаном"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу будущего сектора Газы.

"Я очень ценю американскую поддержку в деле уничтожения ХАМАСа и возвращения заложников", – сказал он.

Далее Нетаниягу сообщил: "После интенсивного обсуждения с президентом Байденом и его окружением мы получили полную поддержку наземной операции (в Газе) и сдерживания международного давления, направленного на прекращение войны".

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Глава правительства Израиля признал: "Есть споры по поводу "дня после ХАМАСа". Надеюсь, что и по этой теме мы договоримся. Хочу прояснить свою позицию: я не позволю Израилю повторить ошибку Осло. Я не допущу, чтобы, после великой жертвы со стороны наших граждан и бойцов, мы привели в Газу тех, кто воспитывает террористов, поддерживает терроризм, финансирует терроризм. Газа не будет ни Хамасстаном, ни Фатхстаном".