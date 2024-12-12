В больнице умер ребенок, получивший ранение в результате теракта в Гуш-Эционе

Врачи больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что им не удалось спасти 10-летнего мальчика, получившего тяжелое ранение в теракте.

В ночь на 12 декабря на 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала, террорист обстрелял израильский автобус, ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. Несмотря на то, что в автобусе находились раненые, водитель продолжил движение до КПП "Менарот", где его ждали "скорые".

Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате теракта ранены четыре человека, из них двое, 10-летний ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения. Состояние ребенка тяжелое (пуля ему попала в шею), ранение женщины средней тяжести, они доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Еще два человека получили порезы разлетевшимися осколками стекол.

Палестинские источники сообщают, что террорист арестован израильскими силами безопасности в Бейт-Лехеме.