Инцидент с насилием в Джиср а-Зарке: молодой человек в критическом состоянии, ранен ребенок

Служба скорой помощи МАДА получила утром в четверг, 12 декабря, вызов в Джиср а-Зарку с сообщением о ранении двух мужчин в результате инцидента с насилием.

Прибывшие на место медики обнаружили молодого человека в возрасте около 20 лет и 12-летнего мальчика. У обоих были проникающие ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Состояние мужчины оценивается как критическое, мальчик получил ранение средней степени тяжести.