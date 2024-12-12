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Израиль

Пожилой мужчина подавился пончиком, он госпитализирован в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
время публикации: 12 декабря 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 17:30
Пожилой мужчина подавился пончиком, он госпитализирован в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

С приближением Хануки начинаются ставшие печальной традицией сообщения о несчастных случаях, связанных с неосторожным употреблением популярной праздничной выпечки.

В населенном пункте окружного совета Сдот-Дан 64-летний мужчина подавился ханукальным пончиком, который перекрыл ему дыхательные пути. Фельдшеры и парамедики МАДА извлекли кусок пончика из горла пострадавшего, и после реанимации в тяжелом состоянии увезли пожилого человека в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ".

По словам представителей "Маген Давид Адом", в поселке Сдот-Дан проводились курсы парамедиков, и диспетчер МАДА сообщил о несчастном случае буквально на соседней улице. До прибытия медиков граждане проводили реанимацию мужчины по указаниям диспетчера МАДА.

Накануне праздника "Маген Давид Адом" напоминает: тесто пончиков может быть опасным для младенцев, детей, пожилых людей и людей с проблемами глотания. Для них лучше разрезать пончик на маленькие кусочки и следить за процессом его употребления.

В случае удушья: если пострадавший может говорить или кашлять, следует поощрять его кашлять и вызвать бригаду МАДА. Если пострадавший не может говорить, не кашляет или не дышит, следует позвонить в МАДА и действовать согласно инструкциям диспетчера.

Израиль
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