Борьба за голоса, междоусобные войны в блоках и квартал Джуариш. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Последний и самый длинный этап любой предвыборной кампании является, на первый взгляд, наименее событийным. Партии оформили свои списки, блоки сплотили свои союзы, решившие баллотироваться до конца продолжают борьбу, осознавшие бесперспективность сошли с дистанции.

Но именно после подачи списков начинается борьба за голоса избирателей. Нет больше калейдоскопа, нет множества вариантов возможностей, открывающихся перед избирателями. Есть окончательный список, и, как считают политтехнологи, большинство избирателей, не имеющих четкого ответа на вопрос, за кого голосовать, колеблются между двумя партиями. И именно на этот узел, на эти колебания между first choice и second choice направлены все усилия. Именно в контексте этих усилий следует рассматривать все происходящее в эти дни.

В настоящий момент наибольшее внимание привлекает дуэль "Тиква Хадаша" и "Ямина". Эти партии ведут борьбу за очень схожий электорат с одной лишь разницей. Избиратель, в порядке приоритетов которого на высоком месте находится отстранение от власти Биньямина Нетаниягу, голосовать за "Ямину" не будет. "Мы не фокусируемся на Нетаниягу. Мы безусловно хотим, чтобы его на посту премьер-министра сменил Нафтали Беннет, но мы никого априори не бойкотируем", – сказал на этой неделе в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета от "Ямины" Матан Каана. Переводя его высказывание с политического языка на обычный: Беннет намерен до последнего момента бережно хранить секрет того, к какой коалиции присоединится после выборов. Вероятнее всего в штабе "Ямины" уже осознали, что титул "кандидат в премьер-министры" на данном этапе – не более чем пиар. Но правда и в том, что, судя по всему, именно Нафтали Беннет будет решать: какая коалиция сформируется после 23 марта. Без "Ямины" шансы Нетаниягу на 61 мандат равны нулю. Без "Ямины" шансы Яира Лапида, который сейчас выглядит как главный визави Нетаниягу, создать какую-либо коалицию, также равны нулю. В этой ситуации Беннет, хранящий свободу от каких-либо обязательств, наслаждается возможностью, как говорят в таких случаях, "погулять на всех свадьбах".

Но у этой позиции есть цена. Предвыборная кампания вращается вокруг вопроса о том, удастся ли Биньямину Нетаниягу сформировать коалицию 61 мандата. И избиратели хотят определенности. Травма выборов 2020 года, когда блок "Кахоль Лаван", заявлявший о своем намерении быть альтернативой власти, в одночасье превратилась в интегральную партию коалиции, заметно повысила градус подозрительности среди колеблющихся избирателей. И неготовность Беннета занять четкую позицию приводит к тому, что центристы уходят к Лапиду, где все просто и понятно, правые "антибибисты" – к Саару. Неслучайно именно этот вопрос привел к конфликту между "Ямина" и "Тиква Хадаша", конфликту, разрешать который пришлось главе Центризбиркома. В партии Беннета заявляли, что утверждение Саара, согласно которому бывшая министр юстиции Айелет Шакед в одном из интервью говорила о готовности войти в коалицию Нетаниягу, является сознательным введением общественности в заблуждение. Глава Центризбиркома отклонил апелляцию, и цитата, как утверждают в "Ямине" – ошибочная, продолжит появляться в предвыборной рекламе "Тиква Хадаша".

В "Еш Атид" продолжают кампанию по борьбе за голоса центристов с уклоном влево. В первую очередь, Лапид стремится еще более ослабить "Тиква Хадаша". Именно поэтому так много слов было сказано обеими партиями о соглашении об остаточных голосах, подписанном "Ликудом" и блоком "Ционут Датит". И Лапид, и Саар атаковали этот шаг, резко критиковали "Ликуд", обвиняли Нетаниягу (вновь) в предательстве общественных интересов во имя личных ("Если ему это будет необходимо для создания коалиции, то Бен Гвир станет у него министром внутренней безопасности", – сказал Яир Лапид) и в потворстве экстремистам. Но если Саар пытался таким образом привлечь на свою сторону умеренных ликудников, то Лапид стремится к закреплению своей позиции как главы второй по величине партии, и с этой целью позиционирует себя как партия, отвергающая сотрудничество с "экстремистами".

В окружении Лапида говорят о "модели 2013 года плюс". Речь идет о последних двух неделях предвыборной кампании, когда избиратели небольших партий левоцентристского блока начали переходить к "Еш Атид". В партии Лапида убеждены, что на сей раз тенденция будет еще более ярко выраженной. Однако победа Лапида над мелкими партиями своего блока может оказаться пирровой. Иллюстрацию такой победы Лапид увидел уже на этой неделе, когда впервые в одном из опросов партия МЕРЕЦ не прошла электоральный барьер. Вместе с постоянно не проходящими партиями РААМ и "А-Калькалит" левый блок теряет достаточно, чтобы Нетаниягу сумел сформировать коалицию 61 мандата.

Мерав Михаэли и Ницан Горовиц всячески демонстрируют нежелание бороться друг с другом за голоса избирателей, подчеркивая, что у каждой партии есть свой электорат, и опасности войны внутри блока нет. В то же время, очевидно, что ослабление МЕРЕЦ стало особенно заметно после возрождения к жизни партии "Авода". Судя по всему, в какой-то момент Горовицу придется решать – соблюдать ли пакт о ненападении, рискуя при этом остаться за бортом Кнессета, или возобновить сражение за голоса.

"Наш дом Израиль" не теряет и немногое приобретает. Заняв нишу борцов с ультраортодоксальным диктатом, партия Авигдора Либермана по большинству опросов набирает семь мандатов в будущем Кнессете. При этом почти незыблемыми остаются 15 мандатов ультрарелигиозных партий – ШАС и "Яадут а-Тора", избиратели которых особенно активны, когда на политической карте есть сила, угрожающая оставить "харедим" за бортом коалиции.

На уходящей неделе возобновился судебный процесс над Биньямином Нетаниягу. В отличие от первого заседания суда, Нетаниягу приехал в суд без сопровождающего эскорта министров, не стал произносить речи, а просто вошел в зал заседаний и повторил то, о чем уже говорилось ранее: отверг предъявленные ему обвинения. Суд еще не дал ответа на просьбу адвокатов премьер-министра отложить рассмотрение свидетельских показаний до окончания суда. Однако процесс судебный продолжает идти рядом с процессом политическим, в данном случае – выборами. В оппозиции утверждали, что Нетаниягу сознательно затягивает карантин, чтобы получить повод для замораживания работы судов. В настоящий момент эти теории заговора не подтверждены реальностью. Нетаниягу продолжает попытки сформировать блок 61 мандата, и одним из условий вхождения в этот блок является согласие поддержать инициативы, облегчающие попытки премьер-министра выбраться из судебных передряг. В партии "Ямина" заявляют, что не поддержат разного рода инициативы, цель которых заморозить судебный процесс. Этот вопрос также может стать камнем преткновения на возможных коалиционных переговорах.