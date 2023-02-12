Квартира террориста, убившего трех израильтян в Иерусалиме, опечатана для последующего разрушения

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в районе Ат-Тур (арабская деревня в пригороде Иерусалима) военными и бойцами пограничной полиции была опечатана квартира родственников Хусейна Караке, совершившего в пятницу автомобильный теракт в Иерусалиме и убившего трех израильтян, включая двух детей.

Опечатывание квартиры означает заваривание всех проходов и окон с выселением жильцов. В дальнейшем, если будет постановление суда, такое жилье может быть разрушено.

Вечером 11 февраля полицейские и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в районе Ат-Тур (арабская деревня в пригороде Иерусалима), в ходе которой были задержаны двое братьев террориста, совершившего в пятницу автомобильный теракт на перекрестке Рамот. Задержанным около 20 лет. Они были доставлены в следственный изолятор. Суд продлил срок содержания их под стражей до 16 февраля.

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В доме братьев террориста был проведен обыск.

В то же время жена террориста, задержанная ранее, вечером 11 февраля была освобождена из-под стражи.

Расследование теракта продолжается. Вынесен судебный вердикт о запрете публикации подробностей расследования.

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В субботу, 11 февраля, в больнице "Шаарей Цедек" умер 8-летний Ашер Менахем Плай, пострадавший в результате теракта в Иерусалиме и находившийся в критическом состоянии. Таким образом, число жертв теракта достигло трех.

Накануне сообщалось, что, от полученных в результате автомобильного теракта травм, умерли 20-летний Альтер Шломо Ледерман и 6-летний Яаков Исраэль Плай, брат Ашера.

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В теракте пострадали также отец погибших мальчиков, 42-летний Авраам (он получил тяжелые травмы и находится в больнице) и их старший брат, 10-летний Мойше (он был травмирован легко и уже выписан из больницы). Всего в больницах остаются трое раненых.

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В пятницу, 10 февраля, в 13:27, на выезде из иерусалимского района Рамот автомобиль, двигавшийся в направлении перекрестка Голда Меир – Биньямин Минц, врезался в группу людей, стоявших на автобусной остановке. Находившийся поблизости сотрудник иерусалимского полицейского управления открыл огонь по террористу, застрелив его.

На место теракта прибыли крупные силы полиции, которые начали работу по эвакуации пострадавших и оказанию первой медицинской помощи.

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Теракт осуществил 31-летний житель квартала Иссауийя (Восточный Иерусалим) Хусейн Караке. В ходе расследования были задержаны десять членов семьи террориста, в том числе его родители, брат и жена, также задержан хозяин дома в Иссауийе, в одной из квартир которого проживал Караке с женой и тремя детьми.

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Подозреваемых доставили в полицию для допроса. Будет установлено, знали ли они о намерениях террориста и имеют ли сами какие-либо связи с террористическими организациями.

По предварительным данным, Караке недавно был выписан из психиатрической больницы в Тамре, где он устроил дебош. Автомобиль, за рулем которого сидел террорист, принадлежит его жене. По словам соседей, Караке некоторое время назад получил травму, работая на подъемном кране, и с тех пор страдал ментальным расстройством и принимал соответствующие лекарственные препараты.